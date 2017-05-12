Жители полесской деревни борются за реку, которую хотят сдать в аренду 5 12.05.2017, 21:52

Фото: tut.by

Сельчане обещают, что участок реки Припять без боя не отдадут.

В сельском клубе деревни Балажевичи сегодня многолюдно. Но не гастроли заезжих артистов тому причиной. Местные жители от мала до велика пришли высказать свое отношение к решению местных властей сдать участок реки Припять, на которой стоит их деревня, в аренду. Сельчане, предрекают экологическую катастрофу и обещают, что реку без боя не отдадут, пишет tut.by.

Этот райский уголок в полесской глуши люди еще много веков назад облюбовали для жизни не случайно. С таких пейзажей пишут картины художники и вдохновляются на очередной шедевр поэты. Но всей этой красоте имеется и практическое применение — река протекает прямо под окнами домов. Вышел на крыльцо, закинул удочку, обед готов — это как раз про быт жителей Балажевичей. Так здесь было всегда. Но теперь потомки полешуков всерьез опасаются, что лишатся того, ради чего когда-то здесь поселились их предки.

«Если бы не река, с голоду умерли бы»

Новость о том, что 91 километр Припяти и 302 гектара прилегающих пойменных водоемов власти Мозырского района (за исключением участка, находящегося в черте Мозыря) планируют сдать в аренду для ведения промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства, облетела Балажевичи за считаные часы.

Объявление о том, что до 16 мая потенциальные арендаторы могут обращаться в районный исполнительный комитет с официальными предложениями, размещено в местной газете. Названа и цена Припяти — 1 базовая величина за 1 км водотока и 1 десятая базовой за 1 гектар прилегающих пойменных водоемов.

До сих пор заявлен только один претендент на участие в аукционе — это Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР).

Жители Балажевичей против. И не только они. На предоставляемом в аренду участке расположены десятки других деревень. Свои подписи за отмену решения местных властей поставили уже более трех тысяч человек.

— Нас в семье было семь детей. Если бы не река, мы бы с голоду умерли, — говорит местный житель Сергей. Его соседи утвердительно кивают — так здесь было в каждом доме. В самые трудные времена Припять кормила и давала надежду на лучшее.

— А теперь что получается? Мой внук пойдет рыбачить, а там дядька с автоматом ему ответит, что нельзя? — рисуют картины одна страшнее другой сельчане.

Местные уверены: с приходом на Припять арендатора за рыбалку нужно будет платить немалые деньги. Такого они не могли себе представить даже в самом страшном сне.

— Почему мы так уверены? Потому что знаем! Примеров — полно. В соседней деревне озеро Лешня. С тех пор как у него появился хозяин в лице лесхоза, простым людям там делать нечего. В Петриковском районе арендатор Припять забором с колючкой огородил, чтобы никто не ходил. Таблички висят: проход и купание запрещено, — перечисляют жители Балажевичей.

— Это наша река! Здесь мой дед рос. Мой отец, я и мои внуки будут жить здесь. Мы Припять никому не отдадим! — предупреждают молодые люди с галерки.

«Придет промысловая бригада — все выгребет, и нет рыбы»

Но куда больше экономической составляющей людей волнует экологическая. С приходом промысловой бригады рыбы в реке не останется, уверены местные. В качестве доказательства кто-то притащил в клуб фрагмент невода, оставшегося в деревне от прошлого владельца. Три года назад участок Припяти в районе Балажевичей уже сдавался в аренду РУП водных путей «Нижне-Припятское». Предприятие теперь реорганизовано.

— Вот, посмотрите, какие маленькие ячейки. Представьте, длина такой сети 200 метров, высота — 10. О какой промысловой рыбе речь? Да в такой невод все подряд попадало, даже жук-плавунец. Придет новая бригада, снова все выгребет, и нет рыбы.

Экологическую проблему, по мнению жителей Балажевичей, усугубляет еще и деятельность местных агрономов.

— Химия — вот наш главный браконьер! Распахивают поля прямо в деревне на берегу, а у нас грунтовые воды начинаются на глубине трех метров, все гербициды и пестициды прямиком в реку отправляются. Прошлой осенью зачем-то вспахали вон тот заливной луг, и сразу его химией обработали, сейчас во время разлива луг ушел под воду вместе со всей этой гадостью, мальки подохли, лично видели, — уверяют местные.

Балажевцы утверждают, что никакой хозяин их реке не нужен. Они и сами неплохо справляются. К примеру, на отрезке Балажевичского старика (старого русла) всегда порядок. Прошлым летом местные даже за собственные деньги нанимали земснаряд, чтобы углубить дно.

Не будет рыбы — закроется бизнес

В Балажевичах, где население всего 130 человек, рекордное число агроусадеб — целых четыре! Их владельцы также с пессимизмом смотрят в будущее.

— К нам ведь едут ради реки, отдохнуть, порыбачить. Если рыбалка станет платной, кому это будет нужно? Сегодня на самом дешевом участке один день рыбалки с берега стоит 19 рублей, с лодки — 40, интенсивный вид рыболовства — 70 рублей… Конечно, не поедут, — прогнозирует владелец усадьбы «На Припяти» Сергей.

Те самые 91 км Припяти и 302,6 гектара пойменных водоемов, которые планируют сдать в аренду

Мужчина рассказывает, что за последние пять лет деревня ожила. Все чаще сюда приезжают на постоянное место жительства горожане. Покупают участки и строят дома не только мозыряне, но и жители столицы. «Люди возмущены — селились в 40 км от Мозыря ради реки и пейзажей, за которые теперь придется платить».

У Дмитрия Богачева — магазин рыболовных снастей в Мозыре. Теперь и его бизнес под угрозой. Предприниматель переживает и за свое дело, и за рыбаков, которые просто не потянут платную рыбалку. Сам вырос на Припяти с удочкой и возмущен решением о сдаче реки в аренду. После того как стало известно о проведении аукциона, возглавил инициативную группу по отмене этого решения. Но пока переговоры с властями ни к чему не привели.

— Нас никто не хочет слушать, — Дмитрий по пунктам рассказывает о том, что аренда реки — худшее, что может случиться.

— Они утверждают, что при хозяине у нас на Припяти будет чисто. Вчера мы специально съездили к переправе, которая принадлежит уже больше трех лет арендатору. Вот что мы там увидели, — демонстрирует фото свалки Дмитрий. — Далее — они уверяют, что будет много рыбы и появится максимальное количество зарыблений. Откуда? Покажите мне специалиста, который бы в проточной воде смог развести рыбу. Ну и наконец, платное любительское рыболовство. Брать деньги с рыбаков, которые ловят рыбу в месте, где ее нет, незаконно и безнравственно.

Мозыряне не раз рыбачили за границей и предлагают местным чиновникам готовые решения, которые они там подсмотрели. К примеру, перенять опыт Эстонии, где для всех рыбаков существует единый годовой взнос в пределах 20 евро, за эти деньги нанимаются необходимые службы, которые и следят за порядком на водоемах.

Свои предложения они изложили в петиции по отмене решения о сдаче реки в аренду.

В райисполкоме утверждают, что действуют в рамках закона, а конкретно — указа правителя № 580 от 8 декабря 2005 года. По мнению властей, у каждого участка реки должен быть хозяин.

— Принятие решения о проведении торгов по передаче в аренду участка реки Припяти продиктовано рядом объективных причин: проведения целого комплекса мероприятий не только по промысловому лову, но и по содержанию самой реки и береговых участков в санитарном состоянии, обеспечения спасательных постов для отдыхающих на реке граждан, обеспечения охраны рыбных запасов от браконьерства, проведения противозаморных мероприятий, а также создания дополнительных рабочих мест в регионе, — прислала ответ управляющий делами Мозырского райисполкома Вероника Байкова. Она также уточнила, что одним из условий, которое должен будет соблюсти новый арендатор, является максимальное льготирование слоев населения, имеющих ограниченный доход. Какими будут льготы для рыбаков, пока не сообщается. Также в своем ответе чиновник отметила, что арендатор не вправе ограничивать свободный доступ населения к водным ресурсам для отдыха.