Эстония и США будут следить за учениями «Запад-2017» 12.05.2017, 22:11

Белорусско-российские военные учения «Запад-2017» пройдут в середине сентября.

Эстония и США намерены отслеживать российско-белорусские военные учения «Запад», заявил эстонский министр обороны Маргус Цахкна, передает «Интерфакс».

«Совместно с сухопутными войсками США мы будем внимательно следить и за проводимыми РФ крупными учениями «Запад», - цитирует Цахкну пресс-служба министерства обороны Эстонии.

В пятницу в Таллине он встретился с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Хождесом.

Министр отметил, что «присутствие сухопутных войск США в регионе и участие в проводимых в государствах Балтии учениях для Эстонии по-прежнему важны».

Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» пройдут в середине сентября.