Российских хакеров заподозрили в кибератаках на штаб Обамы в 2008 году 12.05.2017, 22:38

Хакеры получали финансирование от правительства России.

Российские хакеры могли совершать атаки на предвыборный штаб экс-президента США Барака Обамы в 2008 году. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на доклад компании Area 1 Security, занимающейся выявлением киберугроз, передает РБК.

Согласно информации издания, целями хакеров были менеджеры предвыборной кампании Обамы, а также помощники президента и чиновники, занимавшие высокие должности в Пентагоне, Госдепартаменте и Министерстве энергетики. При этом атаки не прекратились даже после того, как они покинули свои посты.

Авторы доклада не называют имена чиновников, подвергшихся атакам, но отмечают, что среди них были «должностные лица, связанные с политикой США в России, в том числе бывший посол».

По словам одного из основателей Area 1 Security, бывшего технического аналитика Агентства национальной безопасности (АНБ) США Блейка Дарше, «российские хакеры, получающие финансирование от государства, атаковали политиков и должностных лиц США как минимум с 2007 года посредством фишинга».

В причастности к атакам авторы доклада подозревают хакерские группировки Cozy Bear, Dukes и APT-29. Как отмечает Newsweek, эти же группировки, якобы связанные с российскими спецслужбами, упоминались в связи с кибератаками на серверы национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России в 2012–2014 годы, заявил Newsweek, что Gmail, а также почтовый сервис Стэнфордского университета, где он сейчас работает, регулярно предупреждают его об атаках со стороны неназванного «иностранного государства». Кроме того, Макфол утверждает, что его коллеги в Стэнфорде также подвергаются хакерским атакам «на регулярной основе».

Ранее причастность российских хакеров к атакам на штаб Обамы не обсуждалась, отмечает Newsweek. Издание напоминает, что в 2013 году американская разведка обвинила в кибератаках на президентскую кампанию 2008 года Китай.

В докладе Area 1 Security также указано, что нельзя снимать ответственность за произошедшее с китайских хакеров, однако «новые данные свидетельствуют о том, что Россия могла участвовать в атаках одновременно с другими злоумышленниками».