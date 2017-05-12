ЧМ-2017: Беларусь проиграла Франции в серии буллитов 27 12.05.2017, 23:53

(обновлено) Белорусы проиграли пятый матч кряду.

Сборная Беларуси по буллитам уступила команде Франции (3:4).

Это поражение стало пятым подряд для белорусских хоккеистов на чемпионате мира. Наша команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Франция — Беларусь — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Франция: Юэ (Арди); Экефей (А) — Овитю, Бельмар (А) — Руссель — С.Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Т.Да Коста — Флери; Дам Малька — Жаниль, Дуэй — Менье (К) — Перре; Ро, Ритц, Реш, Клеро, Ламперье.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Шарангович — Лингле — Павлович (А); Евенко — Воробей, Демков — Стась (К) — Кулаков; Стефанович, Дрозд, Карабань, Волков.

Шайбы: 1:0 — Трей (Т.Да Коста, 12.29). 2:0 — Флери (Руссель, С.Да Коста, 20.54 — бол.). 2:1 — Павлович (Шарангович, 26.40). 2:2 — Шарангович (Лингле, 37.47). 2:3 — Кулаков (С.Костицын, Демков, 41.20 — бол.). 3:3 — Бельмар (С.Да Коста, 52.35). 4:3 — С.Да Коста (65.00, победный буллит).

Турнирная таблица группы «В»: Канада - 12 (4 игры), Чехия - 10 (5), Швейцария - 9 (4), Норвегия - 7 (4), Финляндия - 7 (4), Франция - 7 (5), Беларусь - 1 (5), Словения - 1 (5).

13 мая наша команда сыграет со Словенией. Матч начнется в 17.15 по минскому времени.