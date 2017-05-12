Зачем минчанки идут в программисты 1 12.05.2017, 23:01

Девушки-программистки рассказали, почему они выбрали «мужскую» профессию.

CityDog.by разыскал девушек-программисток и расспросил, почему они выбрали «мужскую» профессию, не обижают ли их коллеги и не возникло ли желания сбежать от кода куда подальше.

АЛЕСЯ

студентка БГТУ, 5-й курс

– У меня всегда был интерес к точным наукам. Еще в школе я участвовала в олимпиадах по информатике. И в нашей команде, кстати, была единственной девочкой. Больших успехов я там не достигла, потому что информатике всегда предпочитала математику. А как нам говорили, программист – это ленивый математик, который хочет что-то применять на практике. Поэтому, когда пришло время поступать, вопрос «куда?» даже не стоял.

На первом курсе у нас на потоке было 85 человек, сейчас осталась одна группа из 29 человек, из них только 7 девочек. Как по мне, в мужском коллективе гораздо уютнее. Среди девушек много подковерных интриг, на которые нужно обращать внимание, а у парней все проще.

Со стороны преподавателей отношение ко всем студентам одинаковое. Если и бывают какие-то снисхождения, то нам, девочкам, это только на руку. Но такое встречается нечасто. Однажды даже, наоборот, меня «срезали» на экзамене, спросив, можно ли утюг подключить через USB. Я сначала подумала, что, может, китайцы уже и придумали что-то подобное… Но оказалось, что нет – из-за разницы в силе тока.

Пока даже не знаю, как сложится судьба, потому что меня ждет распределение. Исходя из того, что приходилось слышать от знакомых, могу сказать, что никто не хочет идти в государственные конторы. Госструктуры в основном работают на себя, ты там варишься в собственном соку, не получая реальных проектов, и постепенно теряешь квалификацию. Толковые программисты стараются попасть в компании, работающие на внешний рынок, – там ты развиваешься как специалист, прокачиваешься.

По вопросам трудоустройства иногда приходилось слышать от подруг, что не все работодатели готовы взять на работу девушку, потому что не верят, что она может быть хорошим программистом. Но такие случаи очень редки, поэтому это скорее исключение, нежели правило.

НАДЕЖДА

Viber Media

– Не могу сказать, что девушкам программирование дается сложнее, чем парням. Все зависит от человека и его желания развиваться. Я, когда только начинала работать, подолгу сидела и разбиралась во всем. Но это у всех так: пока ты новичок, приходится вливаться в атмосферу, и не важно, парень ты или девушка. А со временем, когда появляется опыт, уже гораздо проще – даже с новыми задачами справляешься быстрее. Плюс ко всему уже сформирован определенный круг друзей, с которыми всегда можно посоветоваться.

Сейчас я вижу очень много кода, и, пожалуй, единственное различие между мужским и женским исполнением, которое можно отметить, заключается в том, что код девочки всегда более аккуратный – мы любим все выровнять, правильно завершить, больше внимания уделяем названиям функций. Я не скажу, что парни плохо пишут, нет, но вот такая женская аккуратность прослеживается. Все-таки девочки остаются девочками во всем.

Если говорить о коллективе, то он, конечно, более мужской. Из общего числа сотрудников девушек у нас только процентов 20. Но я бы не сказала, что это плохо. Мы все хорошо общаемся, иногда вместе отдыхаем. И если идем куда-то, то о работе не разговариваем. Кстати, большая часть коллектива ведет здоровый образ жизни, не курит, многие занимаются спортом. Я, например, очень люблю кататься на лыжах. Это, пожалуй, мое любимое времяпрепровождение. Летом нравится пострелять из лука – тоже хорошая физическая нагрузка. Вообще, спорт прекрасно помогает переключить мозг. Бывают такие задачи, о которых ты думаешь на работе, потом уходишь домой или даже куда-то в кафе – и там думаешь. А во время занятий полностью отключаешься.

В общем и целом мне нравится то, что я делаю. Конечно, бывают и сложные периоды, когда я говорю, что лучше бы пошла мыть стаканчики в каком-нибудь ресторане, потому что там меньше ответственности, но это быстро проходит. И потом, когда все же получается решить задачу, испытываешь неимоверное удовольствие и понимаешь, что да, программирование – это мое.

МАРИЯ

Effective Soft

– У меня мама программист, поэтому с ранних лет я была не понаслышке знакома с этой профессией и никоим образом не считала ее исключительно мужской.

Программирование для меня всегда было чем-то загадочным, необычным – этим, наверное, и привлекало. А еще в детстве меня волновал вопрос, почему за то, что ты сам написал программу, не дают Нобелевскую премию. Мне казалось это фантастикой!

Когда я поступила в университет, выяснилось, что настоящее программирование и то, как я его видела раньше, – абсолютно разные вещи. Но я ни капли не разочаровалась и нисколько не пожалела, что выбрала такую специальность. Наоборот, то, что я сейчас делаю, гораздо интереснее моих детских представлений. Сама работа, конечно, не из легких, мозг постоянно чем-то загружен. Но я считаю, если найти какое-то хобби, не связанное с каждодневной деятельностью, то в жизни наступит гармония. Я, например, занимаюсь танцами — очень помогает отвлечься от работы и одновременно зарядиться энергией. Йога тоже хорошо расслабляет. Как-то раньше одна из наших сотрудниц по вечерам проводила для нас занятия по йоге прямо в офисе. После напряженного трудового дня можно было полежать на коврике, порелаксировать…

Заглядывая вперед, я не думаю, что буду сидеть за компьютером всю жизнь. Но если в перспективе захочется как-то расти, совершенствоваться, идти вверх по карьерной лестнице, то я все равно останусь в IT-сфере. Несмотря на то, что коллектив по большей части мужской, женского общения тоже хватает. Во время перерыва можно встретить коллег из других отделов на кухне и поболтать. При этом и с парнями всегда находятся общие темы для разговоров. Они могут еще и комплименты сделать, что тоже всегда приятно.

ПОЛИНА

БелВиллесден

– Особое отношение к девушкам-программисткам заключается только в том, что нас холят и лелеют, потому что мы в меньшинстве. Ну и тот факт, что я сейчас являюсь начальником сектора развития и сопровождения информационных систем, тоже говорит о многом. У меня в подчинении достаточно парней, и ни меня, ни их это никак не смущает – все адекватные и понимают, что на работе мы не парни и девушки, а в первую очередь коллеги. В других секторах тоже достаточно женщин-начальников. Есть и такие, при виде которых все замирают.

Сложно говорить о каком-то неравноправии. Могу вспомнить только то, что, когда я искала работу, у некоторых работодателей было одно условие: ты не должна уходить в декрет как минимум 4 года. Это и понятно: они будут тебя обучать, вкладывать в тебя деньги, им не выгодно делать это впустую, должна быть и определенная отдача. А в остальном отношение ко всем сотрудникам одинаковое.

В будущем, конечно, я была бы не против съездить на стажировку куда-нибудь за границу. Это новый опыт, приятные эмоции, ну и плюс к твоему профессионализму. Не знаю, согласилась ли бы я уехать в другую страну на постоянное место жительства – здесь же останутся родители, вся семья. Они и так переживают, что я редко к ним приезжаю из Минска в Рогачев, а из-за рубежа это было бы еще более проблематично.

Во всяком случае здесь, в Беларуси, скучать тоже не приходится. Помимо основной работы я дважды в неделю преподаю информатику в БГУИР. Сейчас веду практические занятия по ТВиМС (теория вероятности и математическая статистика). Также вместе со студентами постоянно готовимся к различным фестивалям. Причем иногда подготовка бывает такая напряженная, что даешь себе слово: это твоя последняя организаторская деятельность. Но каждый раз, спускаясь со сцены, уже думаешь о том, что бы такого сделать к следующему выступлению.

Лучше всего удается расслабиться, когда приезжаю в свой родной город. Там можно ни о чем не думать, гулять по родным улочкам или просто валяться на диване. Хотя я не люблю впустую тратить время. Когда осознаешь, что сейчас у тебя много возможностей, хочется многое сделать. Потом, когда появится своя семья, все будет по-другому. А пока ты не замужем, нужно выжимать из себя по максимуму и стараться реализовывать свои планы.

НАДЕЖДА

JVL Corporation

– Конечно, когда ты только приходишь в какую-то фирму, тебя никто не назначит руководителем. Сначала будут обучать, объяснять специфику. Если работа нравится и все получается, то со временем из программиста можно вырасти, например, в менеджера проектов. Если возникают какие-то сложности и нет желания разбираться, всегда можно перейти в тестировщики – многие так и поступают. Но я бы не перешла – мне больше нравится строить, а не ломать.

Если говорить о минусах работы, то могу назвать только два не особо значительных: это любовь к кофе (у нас все его пьют в больших количествах) и появление в речи англицизмов. Когда ты общаешься с коллегами, то определенные слова воспринимаются нормально, естественно, а вот при разговоре с друзьями они уже звучат странно. Например, мы часто используем слово «митинг». Но это не то, когда все на площадь выходят, а обычная встреча. На работе у нас постоянно происходят такие митинги, все привыкли к этому слову, а при общении, например, с родителями, приходится «чистить» язык.

Что касается плюсов работы, то, пожалуй, больше всего удовольствия доставляют такие моменты, когда ты долго-долго что-то делал, старался, а потом запускаешь – и все работает! В эти минуты чувствуешь себя богом. Ну и, конечно, радуют положительные отзывы пользователей. Обратная связь очень важна – это своеобразный стимул двигаться дальше и одновременно доказательство того, что ты не ошибся дверью, а действительно нашел свое.

ЕКАТЕРИНА

Effective Soft

– Искать работу я начала на последних курсах университета, сложности возникали не из-за того, что я девушка, а из-за отсутствия опыта. Прежде чем удалось куда-то устроиться, пришлось походить по собеседованиям.

Не могу сказать, что у нас в Минске есть какие-то компании, куда все стремятся попасть. Достаточно часто приходится слышать о Wargaming, но, пожалуй, только потому, что у них корпоративные плюшки хорошие. А так у нас скорее выбирают не контору, а проекты, на которых хотелось бы работать. То есть что нравится, туда и идут.

В моей работе меня все устраивает – и с финансовой точки зрения, и в плане самореализации. У нас хорошая компания, дружный коллектив, мы всегда весело проводим время. Например, летом на входной двери с улицы нам повесили дартс. Можно было выйти на крыльцо, отдохнуть и заодно пометать дротики. И однажды во время очередного перерыва, когда мы играли в дартс, мимо проходил молодой парень (скорее всего, первокурсник из общаги неподалеку) с матерью. И он засмотрелся на нас, а потом с таким грустным восхищением говорит: «Вот это работа!» А женщина добавила: «За нее, наверное, еще и хорошие деньги платят!»