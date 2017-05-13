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В Кельне эвакуировали пассажирский лайнер из-за подозрительного разговора

  • 13.05.2017, 8:09
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Фото: express.de

Инцидент произошел прошедшей ночью, за несколько минут до взлета самолета.

Пассажиры самолета в аэропорту Кельна были эвакуированы с борта лайнера из-за подозрительного разговора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Express.

Инцидент произошел прошедшей ночью, за несколько минут до взлета самолета. Лайнер должен был отправиться на испанский курорт Майорка. На борту самолета находилось 167 пассажиров. Двое из них покинули лайнер. «Они обратились к экипажу из соображений безопасности, поскольку услышали на борту некий разговор», — цитирует издание комментарий представителя полиции Райнера Кирстенса. При этом в полиции не уточнили, что именно показалось пассажирам подозрительным.

После этого все пассажиры были эвакуированы в зал ожидания. Сотрудники служб безопасности провели досмотр самолета и багажа, который выгрузили на взлетную полосу. При этом они не обнаружили никаких подозрительных предметов. Аэропорт Кельна самолет покинул со значительным опозданием.

В марте в США запретили провоз электронных устройств на борту самолетов, прибывающих из десяти стран Ближнего Востока и Северной Африки. Причиной стало подозрение, что террористы могут использовать ноутбуки и иные устройства для того, чтобы маскировать под них бомбы. 11 мая стало известно, что США могут расширить этот запрет и на рейсы из Западной Европы.


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