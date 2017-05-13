В Ганцевичах врачи перепутали лекарства для четырехлетней девочки 6 13.05.2017, 8:15

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В Ганцевичском районе милиция проводит проверку после того, как четырехлетней девочке стало плохо после введения лекарств в центральной районной больнице.

Об этом инциденте агентству БелТА рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Представитель милиции Сергей Дученко сообщил, что заявление правоохранителям подал отец ребенка. Он пожаловался, что медики ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности.

Четырехлетняя девочка поступила в больницу в ночь на 10 мая. Родители говорят, что дочери стало плохо после выпитого молочного коктейля. Утром следующего дня ребенок перевели в терапевтическое отделение.

С внучкой была бабушка, бывший медработник. В ее присутствии медсестра сделала девочке внутривенную инъекцию лекарств. Отец ребенка заявляет, что вместо лекарств девочке ввели "Биофлор". Буквально через несколько минут у нее резко ухудшилось самочувствие: стали синеть руки, она пожаловалась на холод.

Девочку удалось спасти благодаря немедленной реанимации. Сейчас она вместе с матерью находится в Минской детской инфекционной клинике. Ее жизни ничего не угрожает.