Невероятно везучая американка нашла уникальный алмаз 2 13.05.2017, 8:42

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Фото: Crater of Diamonds State Park

Посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,65 карата.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

25-летняя жительница штата Оклахома Виктория Бродски (Victoria Brodski) решила побывать на месторождении, когда узнала, что там удалось найти драгоценный камень весом более семи каратов. Она приехала в «Алмазный кратер» в день своего рождения и спустя всего несколько минут заметила в дренажной штольне у входа в шахту нечто вроде осколка цветного стекла.

Женщина не подозревала, что действительно подобрала самоцвет, пока не увидела образцы драгоценных камней в музее парка. «Находка миссис Бродски — один из самых красивых коричневых алмазов, которые я здесь видел», — заявил его сотрудник Вэймон Кокс (Waymon Cox). По его словам, камень не имеет видимых дефектов, отличается ровной округлой формой и по величине сопоставим с бисериной.

Кокс назвала найденный алмаз Микеланджело в честь одного из главных героев мультфильма «Черепашки-ниндзя».

В марте сообщалось, что 14-летний подросток нашел в «Алмазном кратере» драгоценный камень весом 7,44 карата.

Парк располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире. В 1990 году там обнаружили алмаз Строуна-Вагнера — редчайший бесцветный камень, полностью лишенный внутренних дефектов. Парк выкупил находку за 34,7 тысячи долларов.