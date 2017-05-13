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Могерини призвала Европу к давлению на Россию

  • 13.05.2017, 8:45
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Федерика Могерини
Фото: EFE/EPA

Глава европейской дипломатии выступает против отказа от Минских соглашений.

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала оказать давление на Россию для решения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы должны обеспечить, чтобы регулирование конфликта в Украине через Минский процесс привело к определенным результатам, а не думать об изменении формата", − заявила Могерини, открывая 12 мая конференцию в Таллине.

Глава европейской дипломатии считает, что следует "продолжить поддержку французов и немцев в этом формате, помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".

"Мы должны также оказать давление на Россию", − указала Могерини.

По ее мнению, Россия сделала ставку на крушение Украины под воздействием войны.

"Этого не произошло и мы должны помочь позитивным процессам в Украине", − отметила глава внешней политики ЕС.


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