Дэйв Льюис: Если со Словенией будем бороться, как с Францией, у нас есть все шансы 24 13.05.2017, 8:48

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Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о матче ЧМ-2017 с командой Франции (3:4 Б).

Об этом сообщает Прессбол.

– Что назовете главной причиной проигрыша?

– Это очевидно: менее удачно проведенную серию буллитов. И, конечно, нашей третьей пропущенной шайбой я очень недоволен.

– Зато, видимо, вновь довольны молодежью: лучшим в нашем составе определен Шарангович...

– Не просто доволен, а очень доволен. Шарангович вообще, считаю, был лучшим в нашем составе не только в этом матче. И Воробей, это заметно, чувствует себя на таком уровне все более уверенно.

– Так или иначе, но содержание игры сегодня выгодно отличалось от предыдущих матчей. Нашли наконец нужные слова?

– Просто спросил у парней, как долго они играют в хоккей. Кулаков ответил «25 лет», Коробов – «больше 20». Поэтому просто попросил пойти и сделать свою работу так, как они умеют. И они это сделали. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу. Увы, но в итоге все же довольствовались минимумом.

– Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Андрея Костицына и Граборенко? Можно ли ожидать их на льду в субботнем матче со Словенией?

– Пока сложно сказать. Андрей в пятницу утром работал на раскатке, но в матче помочь не смог. А Граборенко даже не катался. Будем решать в субботу утром. А еще сегодня мы потеряли Карабаня.

– Будете ли напоминать сейчас команде матч 4 сентября на «Минск-Арене»?

– Игру олимпийской квалификации против тех же словенцев? Едва ли. Сейчас ни к чему копаться в прошлом. После сегодняшней игры лишь сказал парням: «Если завтра будете бороться так же, как сегодня, у нас есть все шансы на успех». Вы же видели, что сегодня игроки действительно проявили наконец настоящий характер, – сказал Льюис.