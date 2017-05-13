В Могилеве продают глобусы с российским Крымом и говорят, что это сувениры 8 13.05.2017, 9:07

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Фото: svaboda.org

Картографическая продукция, произведенная в РФ с «российским Крымом», несмотря на протесты покупателей, остается в продаже.

Один из посетителей могилевского универмага пожаловался «Радыё Свабода» на такую ситуацию. Продавец отдела канцелярских товаров на его недовольство дала почитать бумагу, в которой было указано: такая продукция не предназначена в качестве школьного пособия.

«Я обратил внимание на подкладку для письма с «российским Крымом» и сразу пошел к продавцу, чтобы выяснить: на каких основаниях продается такая продукция? Мне показали записку с непонятным для меня текстом», - сообщил слушатель Свободы.

«Если это не школьное пособие, то от этого разве становится разрешенным? - ставит он вопрос, не исключая, что будет жаловаться в горисполком или прокуратуру. - Пусть там разбираются, как можно продавать продукцию, которая не соответствует официальной позиции Беларуси относительно Крыма».

В универмага сказали, что выставленная продукция, которая вызвала недовольство покупателя, не производится торговым предприятием, и вопросы по ее поводу следует адресовать производителю.

«Глобус является сувенирной продукцией, документы подтверждают этот статус. Такая продукция реализуется не только в Могилеве, но в каждом регионе Беларуси, поэтому мы со всеми торговыми объектами находимся в равных условиях и не нарушаем законодательство и правила торговли», - говорит администрация универмага.

В прошлом году продажа глобусов с «российским Крымом» в белорусских магазинах вызвала широкий международный резонанс. В Могилеве активист Белорусского социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов обратился в местное управление торговли с требованием, чтобы такие глобусы убрали из продажи, так как, по словам активиста, они противоречат официальной позиции Беларуси относительно инкорпорации полуострова в состав России.

«Беларусь официально не признает результатов референдума о присоединении Крыма к России и предостерегает граждан от посещения оккупированного полуострова», - настаивал политик.

Управление торговли и услуг Могилевского облисполкома рекомендовала субъектам торговли избегать продажи политических карт мира и глобусом, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной мировым сообществом.

Польский производитель глубосов объяснил «Свободе», что вынужден был обозначать на них Крым как «российский», так как этого требовали российские партнеры. В самой же Польше глобусы продаются с украинским Крымом.