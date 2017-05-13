СМИ узнали о планах США поставить Саудовской Аравии оружия на $100 миллиардов 4 13.05.2017, 9:42

При администрации Барака Обамы поставки вооружения Эр-Рияду были сокращены.

Соединенные Штаты близки к завершению ряда сделок по продаже Саудовской Аравии вооружений более чем на $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома. Сообщения поступают на фоне готовящегося визита американского президента в Эр-Риад.

По словам собеседника агентства, в конечном итоге пакет вооружений в течение ближайшего десятилетия может вырасти до $300 млрд.

«Мы находимся на заключительной стадии целой серии сделок», — сказал чиновник.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию намечен на 19 мая. Это будет его первая зарубежная поездка в качестве после избрания на пост президента США, передает РБК.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Саудовской Аравии сообщало, что Эр-Рияд намерен инвестировать около $40 млрд в инфраструктурные проекты на территории США. Источник агентства в Белом доме подтверждал информацию о ведущихся переговорах на этот счет.

В начале мая Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что перед визитом Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон активизировал работу по подготовке многомиллиардных контрактов по поставке оружия в эту страну. В числе вооружений, на поставку которых Эр-Рияду рассчитывает Вашингтон, назывались системы управления войсками, боевые машины пехоты M2 Bradley и самоходные артиллерийские установки М109, а также батареи системы противоракетной обороны THAAD, элементы которой уже развернуты в Южной Корее и четыре боевых корабля.

Кроме того, как рассказывали источники, речь может идти о поставках в Саудовскую Аравию боеприпасов, включая высокоточные авиабомбы, наводящиеся на цель по лазеру.

При администрации Барака Обамы было принято решение сократить поставки вооружений в Саудовскую Аравию из-за опасений, что они могу т использоваться против мирного населения в Йемене, где Эр-Рияд ведет военную операцию.