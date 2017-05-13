Как белорусы съели за зиму всю свою картошку 10 13.05.2017, 10:07

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Может ли теперь Беларусь называться «картофельной державой», если картошка на прилавках — импортная?

Почему в белорусских магазинах весной не найти хорошей белорусской картошки и может ли наш картофель соперничать с египетским – спросили у экспертов.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, владелец продовольственных магазинов Виктор Маргелов в интервью «Завтра твоей страны» отмечает, что такая ситуация сложилась в этом году: тяжело найти белорусский картофель прошлогоднего урожая на оптовых базах.

— Урожай в прошлом году был не хуже, чем в прежние годы, — считает собеседник.

В прошлом году, по данным Белстата, было собрано 5, 98 млн тонн картофеля при урожайности 205 ц с гектара.

Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) приводят к выводу, что Беларусь утрачивает позицию лидера в мировом производстве картофеля. Если в 2004 году 9,9 млн тонн собранного урожая картофеля позволили Беларуси стать 8-й в мировом рейтинге по производству картофеля, то за десять лет, в 2013 году, она опустились на 11-ю строчку с 5,9 млн тонн.

— Потребление картошки в нашей стране повысилось, потому что это недорогой продукт, — находит Виктор Маргелов еще одно объяснение исчезновению белорусского картофеля с прилавков белорусских магазинов весной.

Кроме того, по мнению предпринимателя, в этом году на крупных торговых базах в Минске не делали крупных заготовок, поскольку ранее 2/3 запаса картофеля, который заготавливали на весну, сгнивал.

— Люди посчитали свою выгоду – вывезти и продать в Россию, — объясняет Виктор Маргелов.

Еще одна причина – в Минске дорого хранить картофель из-за размера земельного налога. В то же время более современные хранилища есть в регионах – там дешевле обходится хранение овощей.

Кроме того, низкие цены на картофель не способствовали увеличению его производства.

— Цены на картошку в белорусских рублях не поднимались уже 4-5 лет. В принципе вырастить ее у нас не сложно. Но существуют проблемы сбыта и низкой рентабельности производства, — подчеркивает Виктор Маргелов.

Что делать для того, чтобы белорусский картофель не вывозился в Россию, а попадал на прилавки отечественных магазинов?

Брать пример с Германии, где давно применяется практика заключения долгосрочных договоров.

— Если ты покупаешь большие объемы, прописываешь график поставок и приемлемые условия платежа, цена для тебя будет самая низкая. Так работают немцы. А у нас в торговле рассуждают так: «Возьму не у этого, так у другого», а в итоге остаются ни с чем.