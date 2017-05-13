Борисовские рабочие пожаловались на лишение премий 10 13.05.2017, 10:37

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В социальных сетях города появилась информация о том, что работники ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» не получили «премию» к зарплате.

Возмущенный пользователь на условиях анонимности попросил администрацию группы «Типичный Борисов» опубликовать его пост (орфография автора сохранена).

«Уважаемый администратор, опубликуйте анонимно, пожалуйста. Уже не раз писалось в данной группе про предприятие ОАО "Борисовский мясокомбинат 1". На этот раз руководство превзошло себя. Было принято решение, что рабочие не достаточно хорошо трудились в этом месяце, не выполняли в полной мере всех указаний, а исходя из этого ни один рабочий данного предприятия не заслуживает месячной премии. Зато руководство работало в поте лица, старалось и только благодаря их усилиям выпускалась продукция и работало оборудование. И естественно только руководящие особы достойны премии. Премия составляет 1/3 зарплаты».

Журналистам ex-Press.by удалось пообщаться с одним из работников предприятия:

Все началось с того, что нас оставили после работы на два часа для приведения в порядок помещений и выдачи нам новой униформы. Это, вероятно, было сделано для грядущей проверки. После того как проверка прошла, был выявлен перерасход. После чего нам и срезали премиальные. Цехам, которые работают на сдельщине, премиальные не убрали. Но тем, кто стабильно работает без плана, все срезали. Думаю, что сдельщикам просто побоялись убирать премию. На них весь завод держится. Получило ли начальство премиальные, я не знаю.

Звонок в администрацию предприятия. В приемной генерального директора Дмитрия Голубева не смогли прояснить ситуацию: руководитель «приболел». Заместитель генерального директора по кадровой работе Владимир Якимович также не смог ответить на вопросы журналистов. Диалог журналиста с заместителем генерального директора по идеологической работе Валентиной Шутко тоже изначально походил на монолог. После того, как журналист представился и озвучил вопрос о премиях работникам, связь неожиданно прервалась. Однако спустя некоторое время Валентина Николаевна все же перезвонила (отдадим ей должное за мужество. — авт.) и прокомментировала ситуацию: «Вы говорите о чем-то непонятном», и добавила: «Не верьте слухам». После чего связь снова прервалась...

Напомним, это не первый случай жалобы работников на руководство предприятия. В январе этого года рабочие возмущались, что им выдают зарплату "бартером". Однако несмотря на компетентный ответ замгендиректора по идеологии о том, что на этом предприятии не используют бартер для выплаты заработной платы, анонимные источники продолжали утверждать обратное.