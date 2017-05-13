Билеты на самолет «Киев-Минск» подешевели до 39 долларов 2 13.05.2017, 10:42

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Международные авиалинии Украины ввели лоукост-тарифы.

Скидки предлагаются на все собственные регулярные внутренние и международные рейсы при условии раннего оформления билетов.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Приобрести билеты на внутренние рейсы можно по цене от 9 долларов и на международные — от 21 доллара в одну сторону с учетом всех сборов. Цена зависит от длительности перелета и глубины бронирования — за шесть, восемь и десять месяцев до вылета. Например, билеты на рейсы продолжительностью до 2-х часов будут стоить 21, 29 и 49 долларов соответственно. Рейсы продолжительностью до 3-х часов — 31, 39 и 59 долларов, более 3-х часов — 41, 49 и 69 долларов.

Например, билет Киев-Минск на 12 ноября на сайте авиакомпании стоит по лоукост-тарифу 55,24 евро (примерно 60 долларов), а на 14 января 2018 года — 36,24 евро (примерно 39 долларов). При этом в стоимость билета входит только ручная кладь до 7 кг. Вернуть или поменять билет нельзя. Длительность полета из Киева до Минска — 1 час 5 минут. А вот если покупать билеты в эти даты не по лоукост-тарифу, а по эконом (с багажом 23 кг), то на 12 ноября и 14 января стоимость будет 75,68 евро (около 82 долларов).

Если лететь из Киева в Берлин 1 февраля 2018 года, то лоукост-билет будет стоить 27,32 евро (примерно 30 долларов), в Амстердам — 36,32 евро (примерно 39 долларов), в Стокгольм — 27,10 евро (примерно 29 долларов).

Цены действительны только при покупке на сайте авиакомпании. При приобретении билетов через контактный центр или в офисах продаж придется заплатить сервисный сбор 18 долларов США.

В стоимость билета входит только базовая услуга перевозки. Это значит, что по цене билета можно провозить только ручную кладь до 7 кг. Дополнительные услуги — провоз багажа, бортовое питание при желании придется оплачивать отдельно. Билеты невозвратные.

Лоукост-тариф не распространяется на дальнемагистральные рейсы, то есть на расстояния более 6000 км. Например, из Киева в Бангкок, Нью-Йорк, Пекин, Коломбо.