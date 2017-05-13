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В воскресенье в Беларуси будет 20 градусов тепла

  • 13.05.2017, 10:44
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Весна возвращается и май снова похож на май.

Днем 14 мая в Беларуси воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, по северо-восточной части в отдельных районах - от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов тепла.


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