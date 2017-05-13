Лукашенко нечем заняться 21 13.05.2017, 10:57

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Фото: gazetaby.com

Как в Беларуси школьные учебники переписывали и чем это закончилось.

Выступая с ежегодным посланием народу, Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему школьных учебников:

— Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере, но мы наломали дров и в математике, в физике. Страшно смотреть на учебник! Кого вы там готовите? Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школе, что мы делаем? Мы отталкиваем детей от получения знаний. Дети начинают бояться. (…) Александр Михайлович [Радьков], займитесь немедленно. Вы же человек президента, напишите эти учебники. Соберите людей. Дайте людям нормальные учебники по физике и математике. Это ненормально. Мы же издеваемся над детьми.

Отметим, что правитель далеко не в первый раз критически высказывается о качестве учебников, давая поручения изменить ситуацию к лучшему.

«Салідарнасць» решила вспомнить, чем закончились попытки переписать учебники за последние десять лет.

2006-й. Именем Скорины

Выступая на 3-м третьем Всебелорусском народном собрании, Лукашенко пообещал создать новые учебники, «на порядок выше и лучше», чем советские.

— Нам надо новые учебники, хорошие учебники. Мы взялись за создание этих учебников, и прежде всего там, где наши националисты потоптались, — в истории, особенно по русскому языку и так далее.

Правитель призвал не стесняться вернуть в школьную программу российских литературных классиков, потому что «мы жили в том государстве». При этом Лукашенко привел еще один аргумент, который сразу же стал культовым: «Скорина был не только белорус, он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нем говорят».

2008-й. «Нам инвалиды не нужны»

На совещании по вопросу целесообразности 12-летнего обучения в средней школе Лукашенко обозначил приоритет: качественное совершенствование содержания учебных планов, программ и учебников.

— Наша цель — не объять необъятное, набив детские головы массой сведений и фактов из всех отраслей. При таком подходе держать людей в школе можно и 20 лет. Нужно еще раз посмотреть на учебные планы и учебные программы средней школы, не допуская излишней перегрузки учащихся. Нам инвалиды не нужны, — заявил глава государства.

Спустя месяц в Пружанском районе Лукашенко пообещал:

— За год мы разработаем новые программы, а в течение двух-трех лет спокойно заменим учебники.

Судя по тому, что в последние годы тема ухудшения здоровья школьников затрагивается главой государства все настойчивее, из задуманного в 2008-м получилось немногое.

2010-й. Борьба продолжается…

— В рамках 11–летней школы нужно продолжить работу по снижению нагрузки на учеников, очищению программ и учебников от избыточной, второстепенной информации (из выступления с посланием народу и «парламенту» 21 апреля).

2015-й. «Полностью переделаем!»

Встречаясь с работниками ОАО «Беловежский», Лукашенко пообещал, что со следующего учебного года упростятся школьные учебники:

— Полностью переделаем! Мы избавим в школе детей от того, чтобы им впихивать предметы и объемы знаний из высшей школы.

В том же году в минской средней школе №56 он критически отозвался о качестве нынешних учебников, попутно пообещав к концу следующего года приспособить их к современным требованиям, без всяких излишеств.

— У нас для этого есть все: воля, желание и самое главное есть специалисты, которые могут решить эту задачу.

2016-й. «Противно взять в руки»

— Вот что нам мешает написать нормальные учебники? Нам необходимы качественные учебники! Я уже это повторяю не в первый раз! И обещаю вам, что этот год будет переломным. Я хочу, чтобы и начальники, и вы это услышали! Хватит об этом говорить! Нет хороших учебников — не будет докторов и профессоров в будущем. (…) Что бросается на первый взгляд? Берешь учебник в руки, посмотришь на его оформление, особенно на шрифт, я уже не говорю про текст, про содержание, — противно взять в руки! (Из выступления на вручении дипломов докторам наук и аттестатов профессорам, научным и научно-педагогическим работникам, 12 февраля).

Выступая с докладом на пятом «всебелорусском народном собрании», Лукашенко заявил:

— В ближайшее время должны быть созданы нормальные учебники. Это главное, это «икона» в школе. (…) Проблема перезрела. Перезрела! И ее в этой пятилетке однозначно должны решить. Мы можем ее решить. Там, где мы создали новые учебники для школы общеобразовательной, для вузов, а это и вузовская проблема, там мы имеем нормальные результаты. Нельзя детей перегружать в школе с малого возраста, мы же уродуем их!

В августе к набившей оскомину теме вернулись снова:

— Хватит этих реформ в образовании — надо совершенствовать то, что есть. Надо дать нормальные учебники, прежде всего, учебники истории в школы, чтобы дети понимали, что происходило вчера в нашей стране.

2017-й. «Вы даже не поймете, что там написано»

Во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко спросил у присутствующих: «Скажите, у вас есть дети и внуки? Вы, допустим, в 8, 10-м классе все их задачи по математике решите? Вы даже не поймете, что там написано».

Хороший итог десятилетних усилий по улучшению учебников, ничего не скажешь. Но власти не унывают. Спустя неделю после недавнего послания, во время которого прозвучало очередное требование «дать нормальный учебник», новоиспеченный министр образования озвучил новый план действий. Школьные учебные программы, а вместе с ними и учебники, планируется обновить к 1 сентября.