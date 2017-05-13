Российский Су-30 опасно приблизился к самолету США 4 13.05.2017, 11:05

Реактивный самолет РФ был вооружен шестью ракетами класса «воздух-воздух».

Пентагон сообщил, что российский военный самолет Су-30 опасно приблизился к наблюдательному самолету военно-морского флота США «Посейдон», когда тот находился в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от Крыма, передает «Радио Свобода».

Российский реактивный самолет был вооружен шестью ракетами класса «воздух-воздух», что придало этому эпизоду «очень провокационный характер», проинформировал представитель американского военного ведомства, который уточнил, что крайне редко российские самолеты проводят перехваты самолетов США, при этом будучи вооруженными. В остальном сближение было «безопасным и профессиональным», сообщил Пентагон.

Инцидент произошел 10 мая, за день до того, как глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, говорится в сообщении Пентагона.

Министерство обороны России заявило, что самолет Су-30 выполнил «приветственный маневр», после чего самолет наблюдения США изменил курс и улетел от российской границы. Самолеты провели взаимодействие примерно в 100 километрах к югу от Азовского моря, которое отделяет Россию от аннексированного Крыма.