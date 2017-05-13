Американская телезвезда остроумно обратилась к «Володе из Ленинграда» 1 13.05.2017, 11:35

Ведущая Fox News в эфире обратилась к зрителям по-русски‍.

Известная телеведущая американского телеканала Fox News Джули Рогински обратилась к телезрителям США в ходе своей программы ClapBack на русском языке. Телезвезда сказала, что причиной ее русской речи стало желание «показать потенциальным хозяевам Америки, что она говорит на их языке». В конце своей речи она обратилась к «Володе из Ленинграда» с фразой: «Наша демократия сильнее, чем вы, вы не победите!»

Поводом ее обращения стали якобы имевшие место связи президента США Дональда Трампа с Россией, отмечает Газета.Ру.

— Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день, — сказала Рогински на русском языке.

Далее она перешла на английский и отметила, что «из-за «российского дела» Трампа ей стало легче говорить по-русски».

— Хочу вот показать нашим потенциальным хозяевам, что говорю на их языке. Они ведь как вторгнутся в какую-нибудь страну или затащат ее в свою сферу влияния — так и начинают заставлять аборигенов русский язык учить. Ну а я хотела просто дать им понять, что у меня уже все схвачено, — остроумно отметила телеведущая.