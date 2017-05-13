Лукашенко уехал в Китай 9 13.05.2017, 12:02

Диктатор поехал в Пекин на четыре дня на форум «Один пояс и один путь».

Александр Лукашенко направился в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом, который пройдет 13-16 мая. Его самолет вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БелТА.

В Пекине диктатор примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны "по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии".

Запланирована двусторонняя встреча Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества".