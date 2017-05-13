Участнице «Евровидения» от Македонии сделали предложение в прямом эфире
- 13.05.2017, 12:21
Это произошло впервые за историю «Евровидения».
Участнице «Евровидения-2017» сделали предложение руки и сердца прямо во время второго полуфинала песенного конкурса.
Во время ожидания результатов голосования во втором полуфинале ведущему Тимуру Мирошниченко представительница Македонии - Яна Бурческа - призналась, что ждет ребенка. Будущий отец по имени Александр сидел с ней рядом.
Когда ведущий передал ему микрофон, Александр стал на колено перед певицей и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка расплакалась от неожиданности и ответила «Да».
Ведущий отметил, что в прямом эфире конкурса предложение руки и сердца сделали впервые за историю «Евровидения».