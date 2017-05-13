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Ким Чен Ын заявил, что его хотели отравить дистанционно

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  • 13.05.2017, 12:25
Ким Чен Ын
Фото: Kcna / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

В Северной Корее объявили о разоблачении «террористической группы», якобы готовившей покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Интерфакс, об этом сообщил посол КНДР в России Ким Хен Чжун.

По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи.

«Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства», - заявил посол на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа якобы была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-апреле 2017 года.

Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.


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