Многодетных очередников выселят из Минска 13.05.2017, 12:32

Участки для строительства в Минске многодетным семьям выделять не планируется.

В перспективе индивидуальные жилые дома минчане смогут построить в городах-спутниках.

Об этом сообщил сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает БелТА.

"В городе практически нет свободной земли в пределах МКАД, которая может выделяться под усадебную застройку. Мы многодетные семьи обеспечиваем жильем, направляя средства на строительство многоквартирных домов. Генеральным планом и указом по развитию городов-спутников предусмотрено, что потенциально Руденск станет частью Минска. Возможно, в течение пяти-десяти лет мы будем выделять участки там", - отметил Андрей Шорец.