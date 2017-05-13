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Многодетных очередников выселят из Минска

  • 13.05.2017, 12:32

Участки для строительства в Минске многодетным семьям выделять не планируется.

В перспективе индивидуальные жилые дома минчане смогут построить в городах-спутниках.

Об этом сообщил сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает БелТА.

"В городе практически нет свободной земли в пределах МКАД, которая может выделяться под усадебную застройку. Мы многодетные семьи обеспечиваем жильем, направляя средства на строительство многоквартирных домов. Генеральным планом и указом по развитию городов-спутников предусмотрено, что потенциально Руденск станет частью Минска. Возможно, в течение пяти-десяти лет мы будем выделять участки там", - отметил Андрей Шорец.


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