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Бунт военных в Кот-д'Ивуаре

  • 13.05.2017, 12:59
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Фото: topwar.ru

Военные протестуют против уменьшения зарплат.

Совет национальной безопасности Кот-д'Ивуара во главе с президентом страны Алассаном Уаттарой провел экстренное заседание в связи с бунтом военнослужащих, который вновь вспыхнул минувшей ночью в нескольких городах страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в министерстве обороны.

Взбунтовавшиеся солдаты требуют выплаты им премий. В нескольких городах Кот-д'Ивуара они покинули казармы, бродят по улицам с оружием в руках и стреляют в воздух.

Волнения начались вскоре после того, как президент страны объявил по телевидению, что мятежные солдаты согласились прекратить свои акции протеста.

Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года. Власти страны и ООН в прошлые месяцы неоднократно заявляли о прекращении бунта военных, однако он вновь возникал с новой силой.


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