Страны G7 объединятся в борьбе с киберпреступностью 2 13.05.2017, 13:45

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Запланированные еще до вчерашней глобальной кибератаки обсуждения G7 на тему сетевой безопасности были очень своевременными.

Главы министерств финансов Большой семерки сегодня, 13 мая, заявят на встрече в Италии об объединении усилий в борьбе с растущей угрозой международных кибератак. Об этом со ссылкой на черновик заявления G7 пишет агентство Reuters.

Вчера глобальная атака вируса-вымогателя WannaCrypt, который блокирует доступ к компьютеру и требует за разблокировку выкуп в размере $300 в биткоинах, поразила десятки тысяч компьютеров почти в 100 странах.

"Мы признаем, что кибер-инциденты представляют растущую угрозу для наших экономик и что необходимы соответствующие ответные меры в масштабах всего экономического сектора", - говорится в проекте заявления.

Страны G7 призывают к совместному использованию общих эффективных методов для оперативного выявления любой уязвимости в мировой финансовой системе.

Также представители стран Большой семерки подчеркивают важность действенных мер для оценки кибербезопасности на уровне отдельных финансовых компаний и на отраслевом уровне.

Как уточняет агентство, проект заявления будет отрецензирован перед сегодняшней публикацией.

На двухдневной встрече в Бари министры финансов и банкиры G7 обсуждают проблемы, стоящие перед мировой экономикой. Глава Минфина Италии Пьер Карло Падоан заявил журналистам, что запланированные еще до хакерской атаки в пятницу дискуссии были "к сожалению, очень своевременными".