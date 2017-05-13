Tesla начала продавать солнечную черепицу для крыш 4 13.05.2017, 14:41

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Одна плитка черепицы с солнечной батареей стоит 42 доллара.

Американская компания Tesla Inc. начала принимать предварительные заказы на солнечные панели в виде черепицы для крыш Solar Roof.

По словам главного исполнительного директора компаний Tesla и SolarCity Илона Маска, в целом состоящая из таких панелей крыша будет дешевле, чем установка обычной черепичной кровли, хотя и дороже битумной.

Для оформления предзаказа надо внести депозит в размере одной тысячи долларов. Устанавливать Solar Roof начнут в США уже нынешним летом. Со следующего года планируется начать установку солнечных панелей в других государствах, причем Маск пообещал доставку "почти во все страны".

Пока можно сделать заказ только на стеклянную черепицу (глянцевую и матовую), стилизованные под глину и камень варианты появятся в 2017 году.

Площадь Solar Roof будет состоять из солнечных батарей только на треть, но при желании покупатель может и увеличить долю активных плиток. В компании считают, что для того, чтобы окупить крышу за 30 лет, будет достаточно 35% плиток.

Средняя стоимость установки Solar Roof составит $21,85 за квадратный фут (около $220 за квадратный метр), при этом черепица с солнечной батареей стоит $42, а остальные плитки обойдутся в $11.

В Tesla уверяют, что черепица не сильно теряет в эффективности при нагреве, выдерживает падение пятисантиметровых градин на скорости до 160 километров в час.