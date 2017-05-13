Владимир Некляев не может выехать в Польшу и Украину 3 13.05.2017, 14:46

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Владимир Некляев

Недавно отбывший административный арест поэт получил повестку в суд на 17 мая.

Об этом из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев сообщил сегодня в Фейсбуке.

«4 мая собирался быть в Варшаве, где объявлен наш совместный с Дмитрием Войтюшкевичем концерт.

16 мая намеревался выехать в Киев и Луганск, чтобы по приглашению Союза писателей Украины принять участие в Шевченковском празднике.

На 17 мая меня «пригласили» в суд Ленинского района города Минска. Повестку в суд вручили под расписку, категорически предупредив, что при любой попытке уклонения от явки на судебное заседание, в том числе при попытке выезда за границу, буду задержан и доставлен в суд принудительно. Под конвоем.

Из этого следует, что до суда выехать из Беларуси не смогу. И хотя не я в этом виноват, тем не менее извиняюсь перед всеми, кто придет на концерт в Варшаве, перед Союзом писателей Украины, перед друзьями, с которыми пообещал встретиться в Киеве и на Луганщине.

Буду надеяться - в другой раз…», - написал поэт.