Лукашенко можно «без каски» 23 13.05.2017, 15:04

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Фото: EPA

Диктатору официально разрешили нарушать правила техники безопасности.

Профсоюзные активисты Александр Хамратов и Алексей Павловский возмутились, когда увидели, как Лукашенко на субботнике работает без каски - «нарушает правила техники безопасности». Но Министерство труда и социальной защиты удовлетворить их жалобу на этот счет отказалось, передает «Радыё Свабода».

Члены профсоюза написали жалобу в Министерство труда и социальной защиты, когда увидели растиражированные государственными СМИ видео- и фотографии, на которых правитель на субботнике 22 апреля без каски заливает бетон на стройке гимнастического комплекса.

«То, что мы увидели на фото и видео, - это явное нарушение правил безопасности. Любая проверка за такое нарушение наказывает и работника, и администрацию организации-нанимателя. А тут глава государства «показывает пример для подражания». Кому такая работа нужна? Видимо, Лукашенко считает, что законы и требования не для него и он может вытворять, что хочет. Но такая практика порочна. В конце концов концом бетонопровода ему очень хорошо может перепасть», - объяснил свое понимание ситуации строитель с 35-летним стажем Алексей Павловский.

В ответе из Министерства членам профсоюза РЭП отписали, что Лукашенко ни рабочих, ни гражданско-правовых отношений с организацией, выполнявшей работы на стройке, не имел.

«Таким образом, - ответил активистам первый заместитель директора Департамента охраны труда Александр Семич, - отсутствуют основания для привлечения к ответственности за нарушение требований охраны труда должностных лиц строительной организации».

Чиновник отметил, что вопросами охраны Лукашенко занимается служба безопасности президента.

Активист профсоюза Александр Хамратов называет ответ из ведомства комическим. По его мнению, обращение в Министерство было неожиданным для чиновников, и поэтому они отписали, как смогли.

«Из ответа следует: если человек не имеет трудовых отношений со строительной организацией, то ему разрешается нарушать правила техники безопасности и его можно допускать на объекты повышенной опасности, но это абсурдно с точки зрения закона, - отмечает Александр Хамратов. - Мы усмотрели нарушение и вовремя просигнализировали властям о нем, однако они не хотят нарушение признавать».