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Автобус с туристами перевернулся в Турции: не менее 20 погибших

  • 13.05.2017, 15:13
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Авария произошла в районе Мармариса.

Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции. Погибли не менее 20 человек, сообщают информагентства.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны.

Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.

По предварительной информации, в салоне находились туристы из Турции.

МИД Беларуси сообщил, что, по предварительным данным, белорусов среди пассажиров автобуса не было.


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