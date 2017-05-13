Автобус с туристами перевернулся в Турции: не менее 20 погибших
- 13.05.2017, 15:13
- 5,723
Авария произошла в районе Мармариса.
Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции. Погибли не менее 20 человек, сообщают информагентства.
Как отмечается, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны.
Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.
По предварительной информации, в салоне находились туристы из Турции.
МИД Беларуси сообщил, что, по предварительным данным, белорусов среди пассажиров автобуса не было.