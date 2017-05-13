Сборная Беларуси по хоккею сегодня сыграет со Словенией

Сборная Беларуси по хоккею сегодня сыграет со Словенией10
- 13.05.2017, 15:15
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Останутся ли белорусы в группе «А»?
Белорусские хоккеисты сегодня проведут матч со сборной Словении в рамках группового этапа чемпионата мира.
Соперники команды Дэйва Льюиса также имеют лишь одно очко и занимают последнее место в группе "В". Матч начнется в 17.15 по минскому времени, прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 1".
Накануне белорусские хоккеисты понесли пятое подряд поражение на нынешнем мировом первенстве, проиграв сборной Франции по буллитам — 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1).
Ранее белорусы уступили Финляндии — 2:3, Чехии — 1:6, Канаде — 0:6, Швейцарии — 0:3.