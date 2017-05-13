Как уборщик торгового центра из Минска стал успешным программистом 9 13.05.2017, 15:42

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26-летний Тимур Мягков учился в БНТУ по специальности «упаковочное производство».

Парень подрабатывал уборщиком и грузчиком, а теперь — успешный программист, пишет tut.by.

«Устроился уборщиком в ТЦ: 4 часа работы и 300 000 «старых» рублей зарплаты»

— После окончания школы передо мною встал нелегкий выбор жизненного пути. Мне всегда нравилось создавать что-то новое, и я начал искать специальности в творческом направлении. По ходу выяснил, что художник из меня никакой. Многие варианты, где нужно сдавать рисунок, сразу отпали. Но это не повод опускать руки! Поискав еще немного, я поступил на дневное платное в БНТУ, на специальность «упаковочное производство». Это означало, что по окончании университета я смог бы заниматься дизайном или конструкцией упаковки (например, молока) на каком-либо предприятии.

Но сидеть на шее у родителей до окончания вуза в мои планы не входило, и я начал искать варианты подработки. На втором курсе устроился уборщиком в ТЦ «Столица», где уже работал мой друг. Это было достаточно забавно: катаешься себе на машинке, полы моются. Работа отнимала 4 часа в день, а получал я в 2010 году около 300 000 рублей старыми деньгами. Спустя год я устроился грузчиком в «Рублевский», где проработал пару месяцев. Но это все было как-то несерьезно. Я понимал, что хочется большего.

«Монета определила, что я буду программистом»

— Накопив немного денег, я решил отправиться на курсы. Выбор стоял между обучением на бармена и разработчика сайтов. Бармен — потому что был молодой, казалось интересным тусоваться по клубам. Программист — так как понимал, что это хорошо оплачиваемая работа. Судьбу мою решил жребий. Монета определила, что я буду программистом.

Два месяца я ходил на курсы в частную IT-школу. Один месяц обучения стоил около 100 долларов, на второй даже пришлось занимать деньги у брата. После того как я успешно окончил курсы, еще полгода проучился на дневном отделении БНТУ. А потом позвонила моя преподавательница с курсов и пригласила на работу в компанию RichBrains. С этого момента я погрузился в мир веб-разработки.

Сейчас мне 26 лет, и я успешный программист. Работаю в компании ITOS, которая занимается разработкой ПО для внешнего рынка. Рабочий день длится восемь часов, можно приходить в офис в промежутке с 8.00 до 11.00. Из бонусов — чай, кофе, курсы английского. Какая у меня зарплата? Говорить об этом не могу, но в среднем, как у всех программистовов. Работа мне очень нравится, а квалификация «инженер-конструктор-дизайнер», если честно, совершенно не пригодилась.