В США впервые применен на практике «акт Магнитского» 1 13.05.2017, 15:51

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США согласились с выплатой группой российских компаний $5,9 миллионов по делу о финансовом мошенничестве.

Власти США согласились на выплату им группой российских компаний 5,9 млн долларов в качестве досудебного урегулирования дела об отмывании денег. Это соглашение - первое в практике применения «акта Магнитского», пишет «Немецкая волна».

Соглашение между США и группой компаний Prevezon Holdings Ltd., которой владеет гражданин России Денис Кацыв, заключено до суда, начало которого было запланировано на 15 мая. Эту договоренность еще должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Символическая сумма

Общая сумма иска по делу о налоговом мошенничестве граждан России составляет 230 млн долларов. 5,9 млн долларов, которые согласилась выплатить группа Prevezon Holdings Ltd., составляет менее 3 процентов от первоначально затребованной США суммы. Денис Кацыв считает это соглашение победой, заявила адвокат Prevezon Holdings Фейт Гэй. «Это практически извинение со стороны правительства», - подчеркнула она.

Иск американских властей к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Американская сторона считает, что структуры Кацыва и его деловых партнеров могли иметь отношение к отмыванию средств, похищенных в России при аферах с налогами фонда Hermitage Capital.

«Акт Магнитского» был принят США в декабре 2012 года и касается лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.