Верховный суд признал книги Зенона Позняка «экстремистскими» 4 13.05.2017, 16:13

Зенон Позняк

Активисты намерены писать жалобу в комитет ООН по правам человека.

Последняя в Беларуси инстанция - Верховный суд, подтвердил заключение брестских судей, которые признали задержанные на белорусско-польской границе книги главы Консервативно-Христианской партии БНФ Зенона Позняка «экстремистской» литературой.

Об этом «Радыё Рацыi» рассказал ответственный секретарь КХП БНФ Алесь Чехольский, который собирается сейчас писать жалобу в комитет ООН по правам человека.

- Заказное письмо пришло из Верховного суда. Они оставили в силе решение суда Ленинского и Московского районов, согласно которому книги Позняка «Абарона Курапатаў. Народны мемарыял» и «Добрая фатаграфія» содержат «экстремизм». Хотя они в Куропатах сейчас собираются строить какие-то мемориалы.

Книга Зенона Позняка «Добрая фатаграфія» является сборником фотографических эссе о фото из стран Европы и Америки с середины XIX века и до наших дней.

Книга «Абарона Курапатаў. Народны мемарыял» представляет собой сборник статей, воспоминаний и фотографий, которые посвящены защите места массового захоронения жертв сталинских репрессий.

Брестские таможенники осенью 2015 года изъяли экземпляры этих книг у Алеся Чехольского в пункте таможенного оформления «Брест-Центральный», когда активист возвращался из Польши.