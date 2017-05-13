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Ученые обнаружили необычный способ укрепить кости

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  • 13.05.2017, 16:23

Способ открыли сотрудники одного из университетов Мехико.

Текила, как выяснилось, способна помочь людям, которые столкнулись с костными заболеваниями. Сотрудники одного из университетов Мехико доказали, что магний и кальций, содержащиеся в напитке, способствуют формированию клеток костных тканей, пишет orthodox.od.ua.

Такой полезностью текила обязана кактусу с богатым содержанием фруктанов, которые оказывают исцеляющее действие при взаимодействии с кишечной микрофлорой. Мексиканские специалисты рассчитывают, что в ближайшем будущем им удастся разработать из кактуса особое лекарство.

В мире около 200 миллионов человек столкнулись с остеопорозом. У каждого пятого индивида старше 50 лет перелом связан с этим заболеванием.


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