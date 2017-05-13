В России нет денег ни на что 3 13.05.2017, 16:35

ФОТО: ТАСС

За что ни возьмутся кремлевские «стратеги» – все оборачивается крахом.

Инерционный след агонизирующей постсоветской империи лишь на первый взгляд кажется чересчур длинным. С точки зрения исторического периода он как раз весьма мал. Крушение первых декораций, произошедшее в августе 1991-го, было лишь началом имперской агонии. Тогда выяснилось, что идея коммунизма лжива, а кодекс строителя рая на земле – обычный идеологический хлам, наживка для стада, обманутого коммунистами, - пишет Саша Сотник для 7days.us. - По мнению Хрущева, этот рай должен был зацвести еще в 1980-м. Но расцвела только Олимпиада – и то для отдельно взятой Москвы. Потом Горбачев придумал новую «морковку для ослов» – каждому советскому человеку по квартире к 2000 году. Теперь с Горбачева спрос невелик: его самого отстранили от власти, а «морковка» сгнила, не успев взрасти.

В 1991-м, выбросив на помойку марксистско-ленинское учение о «классовой борьбе», коммунисты и внезапно ударившаяся вправо, позеленевшая от легализованной валюты «комса» подняла знамя капитализма: дескать, с социализмом у нас не получилось – отныне строим капиталистический мир. Развеселая песенка-зазывалка «Америкэн бой, уеду с тобой» звучала из каждой форточки, и американская мечта захватила умы постсоветского обывателя. Идея накопительства быстро укоренилась в народных массах, превратившись в хроническое заболевание. Причем, речь шла не о том, чтобы накопленный капитал размещать на родине. Напротив: всячески культивировалась схема «схватить и убежать подальше», потому что «здесь все равно ничего хорошего не будет». Вот и носилась безголовая имперская курица по родному огороду, одержимая идеей сцапать все, что только можно ухватить.

Когда пришел Путин – случился глобальный внутрироссийский передел. Прежних наворовавших олигархов выдавили из страны, фактически обеспечив им реализацию заветной мечты миллионов, позже оформленную в песне Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон», и заменили их близкими по духу – питерскими. Последние разжирели довольно быстро. Тимченко торговал углеводородами, Грызлов руководил правящей ватагой отбросов-единороссов, Сергей Иванов – то командовал армией, то – курировал природоохранную деятельность, но неизменно входил в состав Совета Безопасности. В общем, все свои были при делах. Идеологически чуждых отправили: кого – в тюрьму, а позже – в изгнание, как Ходорковского, кого – в могилу, как Немцова.

Вся эта джамахирия могла бы существовать десятилетиями, если бы не царские замашки Владимира Путина, возомнившего из себя великого исторического деятеля. Этот спецслужбист с невзрачной внешностью до определенного момента сохранял таинственный флер, но в последние годы окончательно утратил былую телевизионную харизму, схватившись за линейку в тщетных попытках перекроить европейские границы. И вот уже вчерашний шлейф «собирателя земель» и «присоединителя Крыма» превратился в кандалы на копытах, а образ «раба на галерах» уже не столь далек от истины. Он, действительно, – раб собственных иллюзий. Никчемный заложник своих же глупых амбиций, которые с каждым днем обходятся россиянам все дороже и дороже.

В России нет денег ни на что. Даже завод, выпускавший пафосно разрекламированную «Армату», обанкротился. «Газпром» несет колоссальные убытки, «Роснефть» подсчитывает катастрофические потери, рядовой обыватель с грустью отмечает факт собственного обнищания, и лишь по телевизору дикторы, как попугаи, повторяют уже смешную мантру о том, «как плохо жилось в лихие 90-е». Лубянский патриарх Гундяев, облачившись в золотые одежды, призывает «быть скромнее», довольствуясь малым, но при этом самое близкое окружение Путина купается в роскоши. Все это не может не злить. Да и хрестоматийная фраза «пусть едят пирожные» уже практически прозвучала. Это – то самое знаменитое «держитесь». За что держаться, когда самый главный галерщик уже едва гребет? Когда каждая его спецоперация выходит для страны боком? Когда шампанское имени Трампа превращается в холодный душ, а объятия с Ле Пен – в очередное позорище с хакерскими атаками? Единственное, чем еще можно обмотаться – это полосатой ленточкой в майские дни, да и то уже не хочется.

За что ни возьмутся кремлевские стратеги – все оборачивается крахом. Вплоть до шапки Мономаха, что вот-вот воспламенится на плешивой голове. В Кремле это видят и злятся еще больше. Они-то думали, что деньги, конвертируемые во власть, автоматически способны пролонгировать эту самую власть до бесконечности – надо только «ввалить бабла побольше» и «заткнуть особо одаренных несогласных», а на практике выяснилось, что эта схема отработала свое. Можно цыкнуть на своих граждан, напомнив, кто тут царь, а кто – холопы, но на всю цивилизацию не цыкнешь. Ее, сволочь свободолюбивую, не приструнишь. Попробовали разок-другой, а она ответила. И вся конструкция полетела к чертям: куда теперь выводить деньги, ради чего дальше жить, что будет с детьми и женами, с виллами, яхтами и счетами?

Но по-другому они все равно не могут. Понимают, что – все, «game over», но шаловливые лапоньки способны только на хватательные движения, и больше ни на что. Эпоха «большого нажора» подходит к концу. Воровать «по-крупному» нечего, а территорию не украдешь: она и так как будто бы – твоя. Делай с ней все, что хочешь. Можешь разбомбить условный Воронеж, но он и так уже лежит в руинах. Можешь извести население, что, собственно, и происходит. Можешь… а что еще можешь? Ничего. А население уже блуждает с утробно урчащими животами и поглядывает в сторону Спасской башни. И это напрягает. Впрочем, можно еще жрать себе подобных – отъевшихся на государевых харчах. Съели Никиту Белыха. Улюкаева схрумкали. Можно подцепить на вилку еще какого-нибудь скользкого, как гриб, губернатора. Ну, а толку? Что это в корне меняет?

В первом квартале 2017-го доморощенные топ-менеджеры «Роснефти» решили увеличить себе зарплаты в шесть раз. При этом, как глупые мыши, они колются, оплакивают потери, но продолжают «жрать кактус», ничего системно не меняя, а лишь набивая собственную требуху. Антилопа сдохла, и ненасытный раджа трясущимися ручонками подбирает последние золотые монеты, которые несчастное животное успело наколотить, прежде чем окончательно околело. У Сечина и так была зарплата 50 млн. долларов. Получается, что теперь она у него – триста?

Но это – вотчина Сечина, а другим ведь тоже хочется «клювик обмакнуть». И они обмакивают. Напоследок решено «взять Москву», раз уж вторично разрушить Берлин не получается. Идея реновации Москвы – тот решительный «нажор», после которого можно «свалить, куда глаза глядят». А «куда глядят» эти вороватые глазки – им сегодня и самим непонятно. Стратеги из воров – никакущие, они действуют по принципу «война план покажет». А то, что они именно воюют с собственной страной изнутри – никто уже не сомневается. Разве что отбитые на всю голову холопы, продолжающие верить в телевизор и писать челобитные «верховному гавнокомандующему». Московские «реноваторы» продумали все.

Обкатали схему на жителях Татарстана – благо, заместитель Собянина по строительству Марат Хуснуллин – родом из Казани. И теперь, вдоволь покуражившись в регионе, ребятки замахнулись на столицу. Можно не сомневаться: они не оставят и камня на камне, пройдутся по москвичам бульдозерами и тракторами. А чем еще в путинской России принято давить бессловесные овощи? А если встретят отпор – к их услугам армия троллей и провокаторов, воспитанных в том духе, что «за долю малую можно и мать родную задавить, а уж проклятых москвичей – сам черт велел выселить, дабы не возмущались».

Именно на этом месте инерционный след распада империи, скорее всего, оборвется, потому что созданная конструкция не выдержит напора и обрушится. И причиной этого обрушения станет выбитая из-под ног постсоветских ворюг благодатная почва. Ей долгое время давали цвести и колоситься. При Лужкове тоже яростно воровали, но почву из-под ног москвичей не вышибали. Здесь вращались практически все деньги России, как золотой шарик в рулетке престижного казино. Но теперь деньги кончились, и настала пора хапнуть последнее. А что там дальше – черт его знает. Даже если брюхо лопнет – его можно прикрыть патриотической простыней.

Главнокомандующий уже чуть ли не каждый месяц дюжинами увольняет генералов. И эта дрожь в царских коленках резонирует со всей выстроенной «вертикалью». Когда за ним придут – он, наверное, будет метать в недобрых гостей все, что попадется под руку. Может, кого-нибудь и пришибет напоследок тяжелой чернильницей. Так и будет отбрыкиваться – до последней капли зеленки…