В Минске появилось еще одно необычное граффити 2 13.05.2017, 16:50

Фото: citydog.by

На доме, где находится офис «Аховы птушак Бацькаўшчыны», на днях нарисовали красивый мурал.

На доме №11 по Парниковой, где находится офис «Аховы птушак Бацькаўшчыны», на днях появился красивый мурал – птица гоголь, летящая на закате. Нарисовал его стрит-арт-художник из Tak Tak Алесь Благий. Мурал – итог краудфандинг-кампании, которую организация объявила еще в 2016 году.

«Нужная сумма на платформе «Талака» тогда не набралась, но от идеи мы не отказались, – рассказали citydog.by в пресс-службе. – Еще несколько месяцев ушли на согласование граффити с городской администрацией. В итоге птица года все-таки появилась на доме».

Фото: citydog.by

Фото: citydog.by

Кампанию «Птушка года» АПБ проводит уже 17 лет: «Граффити – это хороший способ оставить память о птицах года, это такие яркие напоминания и хороший повод обратить внимание людей на присутствие птиц в городе. Того же гоголя можно встретить даже в Минске».

Впрочем, некоторым минчанам гоголь кажется птицей нездешней – рассказывает Алесь Благий: «Пока рисовал, подходило много людей, спрашивали, что это здесь происходит. Я рисовал наверху, так что ликбез проводил водитель подъемника. Одна женщина сказала: «Почему вы рисуете какую-то неизвестную птицу? Можно же нарисовать тех, кто живет у нас: бусла, например».

В Минске уже есть граффити с ушастой совой («Птушка 2015 года), известно, что свое граффити будет и у птицы 2017 года – хохлатого жаворонка: «Но в каком именно месте – пока секрет».