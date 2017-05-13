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Украина получила от ЕС €10 миллионов на реформу госуправления

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  • 13.05.2017, 17:03

В октябре 2016 года Евросоюз выделил €104 миллионов на реформу госуправления в Украине, первый транш уже поступил.

Украина получила от Европейского союза €10 млн на реформу госуправления, сообщили gordonua.com в Кабинете Министров Украины.

Отмечается, что это первый фиксированный транш бюджетной поддержки в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".

"Европейские партнеры отметили, что высоко ценят усилия правительства по реформированию государственного управления и отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений. Об этом свидетельствуют шаги правительства, направленные на выполнение стратегии реформы государственного управления, а также представленной Александром Саенко (министр Кабинета Министров. – Прим.) 26 апреля концепции реорганизации министерств и обновления кадров на основе концепции внедрения должностей специалистов по вопросам реформ", – говорится в сообщении.

В октябре 2016 года ЕС выделил €104 млн на реформу госуправления в Украине.


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