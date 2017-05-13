ЧМ-2017: Беларусь повела в матче со Словенией 1 13.05.2017, 17:05

(обновляется) Белорусские хоккеисты проводят шестой матч в рамках группового этапа чемпионата мира.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис назвал состав на матч группового раунда чемпионата мира-2017 против команды Словении. Начало — в 17.15.

Словения: Крошель (Пинтарич); Претнар — Ковачевич (А), Еглич — Тичар — Саболич; Грегорц — Робар, Урбас (А) — Муршак (К) — Верлич; Видмар — Краньц, Родман — Ограеншек — Голичич; Подлипник — Репе, Мушич — Пем — Куралт.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович (А) — Шарангович — Лингле; Воробей — Евенко, Демков — Стась (К) — Кулаков; Когалев — Волков — Дрозд; Стефанович.

Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. После пяти матчей в группе «B» на счету белорусов одно заработанное очко. Наша команда расположилась на седьмом месте и по разнице шайб опережает Словению, которая находится на восьмой позиции.

Ранее белорусы уступили Финляндии — 2:3, Чехии — 1:6, Канаде — 0:6, Швейцарии — 0:3 и Франции - 3:4 (Б).