BBC считает Navi топ-претендентом на победу в «Евровидении» 13.05.2017, 17:34

Фото: tut.by

Британский критик поставил белорусских музыкантов на первое место в списке претендентов на победу в песенном конкурсе.

«Слушая эту песню в исполнении Артема Лукьяненко и Ксении Жук, нельзя не вспомнить мощную энергетику британского кантри-дуэта The Shires: тот же задорный напор, та же фолковая мелодичность, подчеркнутая исполнением на родном, белорусском языке», — пишет британский критик.

Правда, первое место отдано белорусам потому, что список алфавитный, пишет nn.by.

Тем не менее, в число фаворитов британцы зачислили только восемь участников. Помимо наших, это Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Молдова, Румыния и Швеция.

Напомним, сегодня состоится финал «Евровидения-2017». Белорусы выступят под третьим номером. За победу поборются 26 участников.