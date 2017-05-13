Латвия модернизирует военные базы возле белорусской границы 13.05.2017, 17:45

Министерство обороны Латвии планирует модернизировать проекты армейской инфраструктуры неподалеку от белорусской границы.

В Латгале с 2017 по 2019 год планируется инвестировать примерно 7,5 млн евро. Средства предусмотрены на улучшение инфраструктуры двух батальонов, полигона, а также строительство позиций для радаров. Территория полигона в Даугавпилсе будет расширена, сообщает leta.lv.

Министерство обороны Латвии отмечает, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие Национальных вооруженных сил в восточной части Латвии.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Латвия построит на границе с Беларусью заграждение длиной 120 км для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.