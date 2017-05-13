В Египте археологи раскопали 17 древних мумий 4 13.05.2017, 17:54

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Фото: Reuters

Археологи обнаружили хорошо сохранившихся мумий в катакомбах примерно в 250 километрах к югу от Каира.

Древнее погребение находилось на глубине примерно восемь метров под землей, передает русская служба BBC.

Среди находок - саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами.

Гробницу в 2016 году обнаружила при помощи радара группа студентов Каирского университета.

Точный возраст мумий пока не установлен. Декан факультета археологии Каирского университета Мохаммед Хамза считает, что они датируются греко-римским периодом Египта. Эта эпоха длилась около 600 лет после завоевания страны в 332 году до н.э. Александром Македонским.

Фото: Reuters

Власти Египта надеются, что новые открытия улучшат туристический имидж страны и возродят интерес у путешественников, которые избегают посещения Египта после восстания 2011 года.

"2017 год - исторический в плане археологических открытий. Это словно послание от наших предков, которые подают нам руку, чтобы вернуть туристов", - сказал в субботу на пресс-конференции министр Египта по делам древностей Халед Анани.

Археологи Каирского университета, занимающиеся раскопками, считают, что в обнаруженной гробнице могут находиться не 17, а как минимум 32 мумии, в которых забальзамированы в том числе останки женщин, детей и младенцев.