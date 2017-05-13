Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 1 13.05.2017, 18:10

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Фото: tut.by

На следующей неделе ожидается рост доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Ожидаем роста средневзвешенного курса доллара США на торгах Белоруской валютно-фондовой биржи на величину в диапазоне 0-0,5%. Однако в понедельник 15 мая возможно снижение курса на доли процента, пишет аналитик сайта belrynok.by Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ на прошедшей неделе не вырос, как ожидалось, а снизился на 0,5% — до 1,8733 BYN/USD 12 мая.

К несовпадению динамики курса с прогнозом привело неожиданное укрепление российской валюты, что в свою очередь было вызвано неожиданным ростом цен на нефть на мировом рынке. В связи с этим средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ увеличился на 0,8% и составил 12 мая 3,2749 BYN/100RUB.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе снизился на 0,8% (до 2,0347 BYN/EUR), что является следствием ожидаемой коррекции курса евро против доллара на рынке форекс после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Стоимость корзины валют из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе снизилась на 0,1%, что указывает на превышение предложения иностранной валюты на бирже над спросом на нее.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Как сообщалось, физические лица продолжали забирать свои валютные сбережения из банков. Величина срочных депозитов населения снизилась на 44 млн. USD — до 6.852,7 млн. USD, а переводные депозиты выросли на 18,6 млн. USD — до 507,3 млн. USD.

Таким образом, приток валюты на внутренний рынок РБ, по-видимому, сохраняется, что обеспечит относительную стабильность стоимости валютной корзины. По итогам текущей недели эксперт ожидает нулевого изменения ее стоимости.

Курс доллара по отношению к евро

10 мая состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение оставить процентные ставки банка без изменения. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что циклическое восстановление экономики еврозоны становится все более устойчивым, но убедительной тенденции к росту инфляции еще нет. Поэтому ЦБ пока не стал менять свою денежную политику. Это оказало давление на курс евро против доллара, который снова оказался в зоне неопределенности.

После выборов президента во Франции внимание рынка переходит на намеченные на июнь выборы во французский парламент. Если и там Эммануэль Макрон сумеет победить, это окажет поддержку евро. Но если этого не произойдет, возможен откат курса.

Но до этого еще далеко, и возникновения какой-то тенденции на рынке сейчас маловероятно. Скорее всего курс евро будет находиться в коридоре 1,06-1,09 USD/EUR, меняясь под действием появляющихся данных о состоянии экономики США и еврозоны.

Впрочем, валютные аналитики голландского банка ING считают, что уже после президентских выборов во Франции возникла благоприятная ситуация для евро, что поддержит его курс против доллара. Они полагают, что уже к сентябрю текущего года курс евро может подняться до 1,15 USD/EUR.

В то же время, пока ставки по американским облигациям намного выше, чем по европейским, что должно поддержать доллар. До сентября еще далеко, неопределенность в политике Франции сохраняется, а ФРС должна принять решение о повышении ставки уже в июне. Все это говорит в пользу доллара. Поэтому на текущей неделе будем ожидать снижения курса евро по отношению к доллару на рынке форекс примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Рост цен на нефть, который наблюдался на прошедшей неделе, вряд ли получит развитие. С одной стороны, цены на нефть поддерживают заявления представителей стран ОПЕК о намерении продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти на вторую половину текущего года. Но, с другой стороны, давление на них оказывает продолжающийся рост добычи нефти в США.

Как заявил владелец компании Continental Resources миллиардер Харольд Хамм, благодаря развитию технологий добычи сланцевой нефти, ее можно не снижать даже при уровне цен, немногим превышающем 40 USD за баррель. По данным Baker Hughes, количество работающих буровых установок в США за год выросло с 248 дo 598 и продолжает расти. А в очередном отчете ОПЕК, опубликованном 11 мая, сообщается, что прогноз добычи нефти в 2017 году в странах, не входящих в эту организацию, увеличен на 60%. Все это в значительной степени нивелирует эффект от осуществленного в начале текущего года сокращения добычи нефти.

Поэтому большинство экспертов не ожидает нового укрепления российского рубля. Например, аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский полагает, что в ближайшие недели курс доллара будет находиться в интервале 57-59 RUB/USD, но к концу второго — началу третьего квартала текущего года может подняться до 60 RUB/USD. Он отметил традиционное ухудшение сальдо счета текущих операций платежного баланса страны в середине второго квартала, где мы как раз сейчас и находимся.

Более того, министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что курс доллара в ближайшие месяцы составит около 63-64 RUB/USD, к концу 2018 года — 70,8 RUB/USD. Он сообщил, что импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в текущем году вырос на 20-25%, что в сочетании с сезонностью приведет к возникновению дефицита текущего счета в летние месяцы.

Таким образом, российский рубль на текущей неделе, скорее всего, ослабеет по отношению к доллару США примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Ожидаемые изменения курсов указанных валют и стоимости корзины валюты приведут к росту средневзвешенного курса доллара США на БВФБ в диапазоне 0-0,5% на фоне небольшого снижения курсов рубля и евро.

Прогноз на понедельник, 15 мая

В пятницу 12 мая в США были опубликованы данные о потребительских ценах и розничных продажах, которые оказались хуже ожидаемых. В частности, потребительские цены выросли в апреле на 0,2% в месячном выражении и на 2,2% в годовом, хотя ожидался рост на 0,2% и 2,3%. Розничные продажи в апреле поднялись на 0,4%, а прогнозировалось увеличение на 0,6%. Данные разочаровали участников рынка, поэтому курс евро во второй половине торгового дня вырос на 0,5% — до 1,093 USD/EUR.

Курс доллара на Московской бирже во второй половине 12 мая упал примерно на 0,2% — до 57,0825 RUB/USD.

Судя по указанным тенденциям, в понедельник, 15 мая, на БВФБ средневзвешенный курс доллара может снизиться на доли процента.