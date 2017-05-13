Минчанка: Нынешняя система образования полностью изжила себя 2 13.05.2017, 18:36

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Фото: nn.by

Как работает белорусская школа с неформальным образованием.

«Школка на падворку» с белорусским языком обучения существует с сентября. Сейчас здесь всего один класс, первый, где занимаются одиннадцать детей. Занятия проходят три раза в неделю по четыре часа в день, пишет nn.by.

Владелица школы — Анастасия Хомич-Базар. Может, школа бы никогда и не появилась, если бы у Анастасии и ее мужа Дениса Хомича не подрастали собственные дети, что и подтолкнуло их к неформальному образованию. Старшей Милаславе 8 лет, она заканчивает первый класс школы. Младшей Доминике 6 лет.

Анастасия говорит, что в их семье сначала все пошло не по обычному сценарию. Традиционную медицину с ежегодными походами по врачам в семье не воспринимают. Детей Анастасия рожала дома при муже, а не в роддоме. Вот и к образованию у Хомичей свой подход.

Анастасия Хомич-Базар

«Вопрос не в том, что кто-то плохой, просто нужно менять систему»

Родители попытались водить детей в белорусскоязычную группу обычного столичного сада №314. Группа была разновозрастная, поэтому обе дочери Анастасии и Дениса попали вместе.

«Мы ходили скорее потусоваться. Лично я не вижу смысла в нынешнем формате детсада. Во-первых, слишком большое количество детей на одного взрослого. Я считаю, что 10—12 детей на воспитательницу — это максимум. Даже просто для того, чтобы закрыть психологические и физиологические потребности в контакте, — объясняет Анастасия.

— Здесь вопрос не в том, что кто-то плохой, просто нужно менять систему. Ну или дайте мне выбор. Если в садике он есть, то со школой возникают вопросы, приходится искать свои варианты».

После того как Анастасия увидела примеры тех, кто практикует домашнее семейное образование, или хоумскулинг, поняла, что это их вариант. Семья приняла решение не отдавать детей в школу.

«Иногда люди говорят: «Я бы хотела перейти на хоумскулинг, но не могу, потому что работаю». Если родители спокойны, после того как отвели ребенка утром в школу, пошли работать и вечером после продленки забрали — хорошо. Для ребенка это будет намного лучше, чем когда родители будут разрываться и нервничать. Нет лучшего и худшего. Есть то, что больше подходит тем или иным семьям, вот и все, — рассуждает владелица школы.

— Я считаю, что большинству людей подходит школа. Мы ничего ни у кого не забираем, ничего не доказываем, не перетягиваем на свою сторону. Я говорю о том, что некоторые ощущают потребность в хоумскулинге. Причины могут быть разные: иногда ребенок не готов к большому количеству людей, иногда ребенок не готов ходить в школу пять раз в неделю. Дети разные, это нормально».

Анастасия говорит, что единственная возможность перейти на хоумскулинг в Беларуси — это заниматься по индивидуальному плану. Он существует для талантливых детей, для детей-спортсменов, которые часто ездят, и для детей родителей, которые часто бывают в командировках.

«Сразу возникает вопрос: талантливый ребенок — это какой? Кто это решает? По моему мнению, формулировку нужно расширить, чтобы родители могли сами решать, как им учить детей, — говорит Настя. — Я понимаю, что этим могут воспользоваться люди, которые хотят никак не учить своих детей, но ведь существуют проверки, социальные службы, аттестации».

«То, что хоумскулеры обделены социализацией — это абсолютный миф»

После того как официально путь к неформальному образованию уже был проложен, родители стали думать, какой же формат обучения выбрать: преподавать самим, нанять репетитора или объединиться несколькими семьями и взять учителя. Остановились на третьем варианте.

«Как показывает практика, достаточно по два-четыре часа в неделю занятий с репетитором, чтобы пройти программу первых трех классов. Это естественно, потому что учительница занимается персонально с ребенком. Если в классе 20—30 человек, сколько времени из тех 45 минут урока остается на каждого?

Что касается вопроса коммуникации детей, социализации, которой все пугают.

Ну какая социализация в школе? Она происходит тогда, когда ребенок общается с другими детьми. То есть, в школе дети социализируются на переменах, во время физкультуры и в каких-то командных играх. На уроках они фактически между собой не общаются. Поэтому то, что хоумскулеры обделены социализацией — это абсолютный миф», — рассуждает владелица школы.

«Мы не являемся школой, не выставляем оценок. Мы просто учим и развиваем своих детей»

«Школка на падворку» началась с антикафе «Сямейны падворак», где есть отдельная детская комната и где в будни работает няня. Если «Школка на падворку» — альтернатива школе, то «Сямейны падворак» — альтернатива детсаду. Теперь две эти пространства находятся напротив, в нескольких метрах один от другого. Рядом большой внутренний двор с детской площадкой, на которой зачастую занимаются либо дурачатся в свободное время дети.

«Официально наша школа — это кружок. Мы не являемся школой, не выставляем оценок. Мы просто учим и развиваем своих детей, — добавляет Анастасия. — Нам достаточно пространства для десяти детей, но мы уже понимаем, что нам нужен отдельный спортивный зал, отдельный музыкальный кабинет. Поэтому, конечно, мы планируем расширяться. Пока еще дети дополнительно ходят на кружки».

Анастасия говорит, что учеба в такой школе обойдется не намного дороже, чем в обычной школе, где нужно покупать одежду, рюкзак, платить за учебники, тетради, сдавать деньги на ремонт, подарки учителям к праздникам.

Теперь здесь одиннадцать детей в возрасте от 6 до 9 лет, которые занимаются по программе первого класса. В школу они ходят по вторникам, средам и пятницам, занятия длятся с 10 до 14 часов. Половина детей в следующем году перейдет в школы и гимназии. Тем временем в школе планируют набрать еще одну группу, чтобы вести уже две: по программе первого и второго классов.

«Когда-то на одной из лекций по образованию мы писали, чего хотим от младшей школы. Пишем, пишем, пишем и в какой-то момент понимаем: 20 пунктов и ни одного про учебные предметы. А что там? А там безопасность, спокойная обстановка, отсутствие насилия… И я для себя поняла окончательно, что это основа и база. Когда это будет, тогда у ребенка будут силы и желание что-то учить. Ведь если ребенок теряет силы на то, чтобы переживать, волноваться, стараться быть лучшим, то что же тогда остается на обучение?» — говорит Анастасия.

Она не боится, что ее дети что-то недополучат. Женщина говорит, что если им будет чего-то не хватать, она сумеет это дать сама.

«У нас спрашивают: а что вы будете делать через пять лет? Я не знаю, что мы будем делать через пять лет. Сейчас у нас цель — начальная школа. Мы ее закончим и тогда будем понимать, что дальше», — подытоживает Анастасия.

«Дети просто счастливы, они с удовольствием идут в школу»

В это школе преподает Любовь, у которой также подрастают двое детей. Во время получения педобразования Люба заинтересовалась в том числе альтернативными методиками и подходами к образованию.

«Первое и самое главное преимущество хоумскулинга то, что родители полностью свободны в выборе программы обучения. В школе только одна государственная программа от которой нельзя отклоняться», — объясняет учительница.

«Во-вторых, обучение в маленьком семейном классе намного продуктивнее и эффективнее просто за счет того, что меньше детей. В-третьих, ты не ограничен в выборе учебной литературы и можешь выбирать самые продвинутые учебно-методические комплексы и рабочие тетради. Плюс, ты сама выбираешь методики, можешь микшировать классическое обучение с игровыми формами. Например, решать примеры по математике во время катания с горки. И как результат, дети просто счастливы, они с удовольствием идут в школу», — утверждает учительница.

Пока журналисты разговаривают с учительницей во дворе, дети катаются рядом на роликах, сейчас как раз свободное время. Перед этим у них был классический урок, когда ученики сидели за партами, а учительница стояла у доски. Правда, класс здесь не такой, как в школе: столов всего несколько и много пространства для творческих занятий. Любовь говорит, что пространство — очень важный инструмент в обучении, так как позволяет придумывать необычные формы уроков, заинтересовать детей предметом.

«Пространство — как раз та вещь, которую можно было бы начать использовать в школе, если, к примеру, сделать мобильные парты», — отмечает учительница.

Часть занятий, ту же математику или письмо, в «школке» преподают как в обычной школе. А вот «Человек и мир» дети изучают в естественной форме, например, во время прогулки. На изобразительном искусстве Любовь раскладывает различные инструменты для рисования — и кто хочет, тот присоединяется. Причем в это время учительница может читать детям какую-нибудь книгу.

Занятия в школе длятся не дольше 25 минут. По мнению учительницы, больше держать детей за партой попросту бессмысленно, потому что они перестают усваивать информацию.

«Иногда мы берем учебники, тетради и идем на Свислочь. Там они могут тоже решать математику, только сидя на деревьях. Результат тот же, но удовольствия намного больше», — добавляет Любовь.

Для своих детей Любовь пока что рассматривает только такой вариант получения образования. Хотя и допускает, что в будущем может что-то измениться.

«На среднюю школу многие смотрят со страхом: а как там? Может, надо вернуться в школу? Мне кажется, наоборот. Именно в средней школе у детей проявляются определенные интересы, которые остаются на всю жизнь. Хоумскулинг дает возможность углубиться в них, поскольку у детей много свободного времени», — говорит учительница.

«Причем не нужно нанимать 14 учителей по всем предметам. Я наверняка смогу преподать белорусскую и русскую литературу, белорусский и русский языки, историю, ЧОГ, географию. Это моя компетенция. Может быть, отдельно будут преподаваться физика, химия и биология, отдельно — английский язык. У меня вообще нет страха, что я что-то потеряю, если мой ребенок не пойдет в школу. Если я вижу, что могу сделать эффективнее и интереснее, почему бы не сделать?», — считает Люба.

«Нынешняя система образования полностью изжила себя»

Мама одной из учениц говорит, что образование в обычной школе они даже не рассматривали.

«Я считаю, что нынешняя система образования полностью изжила себя. Просто нет смысла столько жизни тратить на то, чтобы сидеть в школе и ждать, пока ответят другие дети. У меня дочка очень мотивирована на обучение. Ей интересно узнавать новое, читать, писать, поэтому я не боялась попробовать этот вариант», — объясняет Женя.

«Некоторые говорят, мол, лучше бы отдали в обычную школу, и ребенка бы всему научили бесплатно. Но при этом они не учитывают минусы обычной школы. Ребенок в семь лет не может сидеть столько времени на одном месте. Очень много материала, который преподается неинтересно, но его заставляют учить и требуют результат. У ребенка в первые месяцы школы приходит понимание, что теперь все время нужно будет вот так сидеть и отвечать на ненужные вопросы», — уверена отважная мама.