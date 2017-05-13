Меркель - Макрону: Вместе с Францией сформируем европейский путь

Меркель - Макрону: Вместе с Францией сформируем европейский путь1
- 13.05.2017, 18:58
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Канцлер Германии готова обсуждать будущее ЕС с новым президентом Франции.
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила новоизбранному президенту Франции Эмманюэлю Макрону плодотворное сотрудничество в вопросе будущего ЕС. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).
Такое заявление она сделала сегодня, за два дня до первого визита Макрона в Берлин.
"Мы сделаем все, чтобы не только помочь Франции, но и вместе с ней хорошо сформировать европейский путь", - отметила Меркель.
12 мая сообщалось, что Макрон выбрал Германию в качестве первой страны для посещения после инаугурации, которая состоится 14 мая.
8 мая 2017 года Макрон официально стал победителем выборов президента во Франции , получив 66,06% голосов во втором.
14 мая состоится инаугурация новоизбранного лидера Франции.