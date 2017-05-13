Лужа возле дома стоила минчанам $3 миллиона 9 13.05.2017, 19:11

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Жители дома на Притыцкого, 97 уверены, что попали в финансовую пирамиду долевого строительства.

По подсчетам жителей дома на Притыцкого, 97 стоимость лужи возле их дома составляет $ 3 млн. Именно столько стоило дольщикам строительство многоуровневого паркинга, который должен был появиться вместе с домом на этом месте несколько лет назад, передает «Белсат».

На парковку с семей собирали от $ 10 до 20 тыс., а также доплаты за строительство самого дома, которое определилось рядом скандалов. Застройщик ЗАО «Террастройинвест» вместо квартир продавал дольщикам воздух. Пострадавших оказалось более 500 человек. Власти решили погасить конфликт, всего лишь поменяв застройщика.

«Мне обещали, что в связи с тем, что дом не может быть построен без гаража, что гараж построят вместе с домом. Такого не произошло», — говорит Зинаида, одна из дольщиков.

«Ни денег, ни гаража, ничего. И три года я получаю одни отписки, и то, только тогда, когда прихожу в суд и требую, чтобы мне дали ответ», — говорит Татьяна.

Новым застройщиком стала государственная организация «Минскстрой», которая сдала объект, но паркинга люди снова не дождались. Почему нет решения проблемы и дело стоит на месте, журналисты спросили у администрации товарищества собственников дома.

«С паркингом — в администрацию, — говорит председатель товарищества собственников Анжелика Цыганкова. — Я к этому паркингу никакого отношения не имею. Это первое. Во-вторых, я не являюсь застройщиком».

Как оказалось, через суд Мингорисполком забрал землю для городских нужд. И отвечать за нее начала aдминистрация Фрунзенского района. Жильцы дома опасаются, что вместо парковок в скором времени здесь появится еще одна многоэтажка.

Первый застройщик ЗАО «Террастройинвест» в 2015-м проходил по ряду уголовных дел. Коттеджи, квартиры, а также доли уставных фондов вместе с деньгами дольщиков конфисковали в пользу государства.

«Мы обращались и в горисполком, и в генеральную прокуратуру, писали о судьбе этих денег. Нам предложили вариант дальше судиться с застройщиком — фактически банкротом, у которого этих денег нет», — говорит житель дома Александр.

Жители уверены, что попали в финансовую пирамиду долевого строительства, которая «прокручивается» теперь уже с участием государственного застройщика. И больше всего в этой ситуации обманутых людей возмущает бездействие органов контроля.

Очередная попытка добиться справедливости — еще одно обращение с подписями в Генеральную прокуратуру. Жители, однако, сомневаются, что это поможет решить проблему. Поэтому 450 квартир так и остаются без паркинга, но с лужей. Которая стоит 3 миллиона.