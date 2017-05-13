Папа Римский причислил к лику святых свидетелей «чуда в Фатиме» 13.05.2017, 19:28

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Фото: EPA

Слова понтифика о причислении Жасинты и Францишку к лику святых верующие встретили громкими аплодисментами.

Папа Римский Франциск в португальском городе Фатима возглавил мессу, которая завершает процесс канонизации двух детей-пастухов, ставших свидетелями так называемого «чуда в Фатиме», передает русская служба BBC.

По убеждению католической церкви, двум детям из города Фатимы Жасинте и Францишку Марту, когда они пасли овец, в городе Фатима ровно 100 лет назад - 13 мая 1917 года - явилась Дева Мария и рассказала о грядущих в XX веке событиях.

«Мы признаем блаженных Францишку Марту и Жасинту Марту святыми», - сказал понтифик перед началом мессы. Его слова собравшиеся на богослужение встретили громкими аплодисментами.

Утром в субботу в официальном микроблоге понтифика было опубликовано следующее сообщение: «Всякий раз, когда мы обращаем свой взор на Деву Марию, мы снова приходим к вере в преображающую природу любви и доброты».

В пятницу Папа Римский Франциск прибыл с паломнической поездкой в Португалию, чтобы посетить городок Фатима, где, по убеждению католической церкви, произошло явление Девы Марии детям, пасшим овец.

Фото: EPA

В эти дни в Фатиме собрались около полумиллиона паломников. Власти Португалии, ожидая большой поток паломников, временно ужесточили пограничный контроль.

Понтифик прибыл в Фатиму на вертолете из Лиссабона и вечером в пятницу совершил поездку по городу в своем папамобиле.

В пятницу во время вигилии (всенощного бдения) в часовне, построенной, как считается, на месте явления Девы Марии, понтифик говорил о необходимости гармонии между всеми людьми и предостерегал от войн, которые «разрывают мир на части».

Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам - Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в России, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на Папу Римского.

Фото: EPA

Франсишку и Жасинта умерли в 1918 году во время эпидемии испанки, поразившей тогда Европу.

Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при папе Иоанне Павле II. Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые «три тайны Фатимы», началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась.

Что такое «три тайны Фатимы»?

Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам - Франсишку (в центре) и Жасинте (справа), а также их кузине Лусии (слева) явилась Богородица

Фото: EPA

Это пророчества, записанные Лусией спустя годы после того, как ей и ее кузенам явилась Дева Мария. Лусия провела всю оставшуюся жизнь монахиней в монастыре в Коимбре. Вокруг этих предсказаний до сих пор существует огромное количество пересудов и споров.

Первые две тайны были раскрыты ею в 1942 году.

- Первая из них описывает ужасное видение ада, море огня, демонов и человеческих душ;

- Вторая тайна толкуется как предвидение того, что Первая мировая война вскоре закончится, а Вторая мировая война начнется при папе Пие XI;

- Богородица призвала тогда к «обращению России», сказав: «Если мои пожелания будут удовлетворены, Россия будет обращена и настанет мир; если этого не произойдет, Россия распространит свои заблуждения на весь мир, вызывая войны и гонения на Церковь»;

- Запись третьей тайны Люсия запечатала в конверт, который был передан в Ватикан в 1957 году и открыт только в 2000 году;

- В ней описывается ангел, требующий покаяния, а также папа и другие священнослужители, поднимающиеся в гору и гибель понтифика от пуль и стрел, которые посылают солдаты;

- Существует версия, что третье пророчество не было представлено публике в полном виде, и прежде Ватикан заявлял, что, возможно, оно сохранится в тайне навсегда.

Понтифик у могил Жасинты и Францишку

Фото: EPA

Католическая церковь официально признает фатимские откровения «заслуживающими доверия».

Тайны Фатимы рассматриваются римско-католической церковью как частное откровение. Их цель - содействие более полной жизни в соответствии с учением Христа.

Папа Иоанн Павел II, раненый турецким экстремистом 13 мая 1981 года, полагал, что выжил тогда только благодаря чудесному вмешательству Девы Марии, и что в третьей тайне Фатимы говорилось о покушении на него.

Папа даровал извлеченную из его тела пулю городу Фатима, и она была вмонтирована в венец, увенчивающий статую Богоматери, установленную в этом городе.