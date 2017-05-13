Под Борисовом гаишники устроили погоню со стрельбой 1 13.05.2017, 20:13

В Борисовском районе пьяный водитель удирал от гаишников с поднятым капотом.

На автодороге Борисов-Березино сотрудники ГАИ обратили внимание на машину, которая ехала с поднятым капотом. Передняя часть авто была помята, номера на автомобиле не было, пишет kp.by.

Водитель ВАЗ-2110 не остановился по требованию ГАИ и попытался скрыться. Маневрировал автомобиль хаотично, создавая угрозу безопасности движения. На требования остановиться водитель по-прежнему не реагировал, не обратил он внимания и на предупредительный выстрел в воздух. Поэтому инспекторам пришлось стрелять по колесам. После этого машина съехала в кювет и остановилась.

- Водитель отказался выходить из салона, матерился и пытался драться. Правоохранителям пришлось применить физическую силу и наручники, - рассказал начальник спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома Виктор Ротченков. – Задержанным оказался 32-летний житель Борисовского района. Он был пьян. Перед встречей с сотрудниками ГАИ он наехал на столб, поэтому автомобиль и ехал с поднятым капотом.