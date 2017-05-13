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Ольгу Николайчик оштрафовали за «моральную поддержку Максима Винярского»

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  • 13.05.2017, 20:55
Ольга Николайчик
Фото: novychas.by

Суд посчитал встречу координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» у Окрестина «несанкционированным пикетом».

Согласно новому протоколу общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик должна заплатить штраф в 50 базовых величин - 1150 рублей ($600), пишет novychas.by.

Как сообщила активистка в «Фейсбуке», ее даже не вызывали в суд - ни повесткой, ни смс-сообщением, хотя в протоколе указано, что она не явилась для дачи показаний.

Это первый реальный случай, когда за встречу друзей после "суток" составляются протоколы и выписываются штрафы - раньше активисты только шутили, что такое может быть.

Ольга Николайчик сообщила, что обращаться в Комитет по правам человека ООН.

Напомним, за многочисленные штрафы все имущество в доме Ольга Николайчик и так уже описано судебными исполнителями.

Фото: novychas.by

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