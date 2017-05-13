Топ-10 самых популярных туристических направлений

Топ-10 самых популярных туристических направлений3
- 13.05.2017, 21:10
Список мест отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас.
Онлайн-площадка аренды жилья Airbnb совместно с социальным интернет-сервисом Pinterest назвали самые популярные туристические направления.
Чтобы определить самые трендовые туристические места, эксперты проанализировали более трех миллиардов идей на Pinterest и трех миллионов объявлений на Airbnb, передает Business Insider (перевод – nv.ua). В сравнении с началом года, значительно вырос спрос на бюджетные путешествия, сообщают эксперты. Предлагаем ознакомиться с местами отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас:
10. Барселона, Испания
9. Тира, Греция
8. Нью-Йорк, США
7. Бора-Бора, Полинезия
6. Киото, Япония
5. Рейкьявик, Исландия
4. Северо-Шотландское нагорье
3. Куршавель, Франция
2. Тенерифе, Испания
1. Шарм-эль-Шейх, Египет