Топ-10 самых популярных туристических направлений 3 13.05.2017, 21:10

Фото: Airbnb

Список мест отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас.

Онлайн-площадка аренды жилья Airbnb совместно с социальным интернет-сервисом Pinterest назвали самые популярные туристические направления.

Чтобы определить самые трендовые туристические места, эксперты проанализировали более трех миллиардов идей на Pinterest и трех миллионов объявлений на Airbnb, передает Business Insider (перевод – nv.ua). В сравнении с началом года, значительно вырос спрос на бюджетные путешествия, сообщают эксперты. Предлагаем ознакомиться с местами отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас:

10. Барселона, Испания

Фото с сайта nv.ua

9. Тира, Греция

Фото с сайта nv.ua

8. Нью-Йорк, США

7. Бора-Бора, Полинезия

Фото с сайта nv.ua

6. Киото, Япония

Фото с сайта nv.ua

5. Рейкьявик, Исландия

Фото с сайта nv.ua

4. Северо-Шотландское нагорье

Фото с сайта nv.ua

3. Куршавель, Франция

Фото с сайта nv.ua

2. Тенерифе, Испания

Фото с сайта nv.ua

1. Шарм-эль-Шейх, Египет