закрыть
13 мая 2017, суббота, 22:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Топ-10 самых популярных туристических направлений

3
  • 13.05.2017, 21:10
Фото: Airbnb

Список мест отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас.

Онлайн-площадка аренды жилья Airbnb совместно с социальным интернет-сервисом Pinterest назвали самые популярные туристические направления.

Чтобы определить самые трендовые туристические места, эксперты проанализировали более трех миллиардов идей на Pinterest и трех миллионов объявлений на Airbnb, передает Business Insider (перевод – nv.ua). В сравнении с началом года, значительно вырос спрос на бюджетные путешествия, сообщают эксперты. Предлагаем ознакомиться с местами отдыха, которые больше всего интересуют путешественников сейчас:

10. Барселона, Испания

Фото с сайта nv.ua

9. Тира, Греция

Фото с сайта nv.ua

8. Нью-Йорк, США

7. Бора-Бора, Полинезия

Фото с сайта nv.ua

6. Киото, Япония

Фото с сайта nv.ua

5. Рейкьявик, Исландия

Фото с сайта nv.ua

4. Северо-Шотландское нагорье

Фото с сайта nv.ua

3. Куршавель, Франция

Фото с сайта nv.ua

2. Тенерифе, Испания

Фото с сайта nv.ua

1. Шарм-эль-Шейх, Египет

Фото с сайта nv.ua

Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом