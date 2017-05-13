В Минске на одно место сторожа претендует 107 человек 5 13.05.2017, 21:23

В Мингорисполкоме рассказали, каких специалистов в Минске не хватает, а каких — в избытке.

В базе данных городской службы занятости Минска на 10 мая значилась всего одна заявка на сторожа, в то время как на это место претендовали 107 человек, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

— Среди соискателей неквалифицированных работ сохраняется значительная конкуренция, — отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. — Так, на одну вакансию рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений претендуют 57 безработных, комплектовщика — 33, подсобного рабочего — 11, грузчика — 10, уборщика территории — 11.

По ее словам, в целом в текущем году увеличился спрос на кадры. На 10 мая нанимателями города заявлено 10,9 тыс. вакансий, из них для рабочих — 5,4 тыс.

— Несмотря на то что обеспеченность свободными рабочими местами выросла до 2 вакансий на одного безработного (на 1 января 2017-го — 1,4), трудоустройство возможно не во всех случаях, — сказала Татьяна Кудевич. — Причина в спросе на высококвалифицированных специалистов. Сегодня востребованы маляры, штукатуры, арматурщики, бетонщики, монтажники строительных конструкций, плотники, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, продавцы, швеи и др.

Среди специалистов, отмечает Татьяна Кудевич, стабильно высока потребность в инженерах, программистах, мастерах, воспитателях, фармацевтах, фельдшерах-лаборантах, главных бухгалтерах, начальниках отделов.